TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 14.12.2020 KLO 9:45





Trainers' House Oyj on sopinut Stronghold Suksee Oy:n koko osakekannan ostamisesta Jari Sarasvuolta ja Stronghold Sukseen vähemmistöomistajalta.



Stronghold Suksee on vuonna 2016 perustettu verkkovalmennuksia sekä digitalisoituja ja mediallistettuja valmennus- ja johtamisratkaisuja tuottava yhtiö. Stronghold Suksee on toiminut jo pitkään Trainers' Housen yhteistyökumppanina. Nyt sovitun kaupan tarkoituksena on vahvistaa Trainers' Housen kyvykkyyttä valmennustoiminnan tulevaisuuden kannalta keskeisillä alueilla sekä vauhdittaa Trainers' Housen valmennustoiminnan digitalisaatiota ja mediallistamista.



Stronghold Sukseen tilikauden 2019 liikevaihto oli noin 0,9 miljoonaa euroa ja tulos lievästi positiivinen. Osakekannan velaton kauppahinta on 0,6 miljoonaa euroa. Kauppa toteutetaan joulukuussa 2020. Trainers’ Housen arvion mukaan kaupalla ei ole olennaista vaikutusta kuluvan vuoden liikevaihtoon tai tulokseen.



Arto Heimonen, toimitusjohtaja, puh. 0404 123 456

Saku Keskitalo, talousjohtaja, puh. 0404 111 111





