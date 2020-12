UN DIVIDENDE DE 1 EURO PAR ACTION, CONCRÉTISANT LA CONFIRMATION DE LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES RÉSULTATS







Compte tenu de la crise sanitaire et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, l’Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin & Cie s’est tenue exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le vendredi 11 décembre 2020, sous la présidence de Sébastien VIDAL, Président Directeur Général de Vilmorin & Cie.

Les Actionnaires ont pu suivre l’intégralité du déroulé de l’Assemblée Générale en direct par téléconférence. Afin de favoriser le dialogue actionnarial, les Actionnaires ont également eu la possibilité de poser des questions en direct pendant l’Assemblée Générale.

La retransmission de l’Assemblée est disponible en libre accès sur le site Internet www.vilmorincie.com, en page d’accueil, ainsi que dans la rubrique Publications / Assemblée Générale.

Les Actionnaires ont été invités à voter en amont de l’Assemblée Générale. Pour la partie Ordinaire, le nombre d’Actionnaires ayant voté s’établit à 654, soit 88,83 % du total des actions ayant droit de vote et 93,29 % des droits de vote existants. Pour la partie Extraordinaire, le nombre d’Actionnaires ayant voté s’établit à 653, soit 88,83 % du total des actions ayant droit de vote et 93,29 % des droits de vote existants.

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019-2020

L’Assemblée Générale Mixte de Vilmorin & Cie a approuvé les comptes de l’exercice 2019-2020. Ceux-ci font ressortir un chiffre d’affaires de 1 435,2 millions d’euros, en progression significative de 3,2 % à données courantes. Vilmorin & Cie affiche une croissance sur toutes ses activités, tant en Semences Potagères qu’en Semences de Grandes Cultures et en Produits de Jardin, et sur toutes les zones géographiques. L’activité de Vilmorin & Cie, du fait de son caractère stratégique, n’a ainsi pas significativement été impactée par la crise sanitaire.

Le chiffre d’affaires des Semences Potagères s’élève pour l’exercice 2019-2020 à 705,5 millions d’euros, en progression de 2,6 % à données courantes par rapport à l’année précédente.

Vilmorin & Cie enregistre de très belles performances sur plusieurs espèces stratégiques mondiales (la tomate, le poivron, le piment, le chou-fleur et la carotte), ainsi que sur des espèces destinées au marché de la conserve et de la surgélation (le maïs doux, le haricot, le pois). L’activité a été particulièrement dynamique en Amérique du Nord, alors que la situation en Asie a été plus contrastée. À l’issue de l’exercice, Vilmorin & Cie confirme sa position de n°1 mondial des semences potagères.

Les Semences de Grandes Cultures réalisent, en 2019-2020, un chiffre d’affaires de 677 millions d’euros, en hausse de 4,2 % à données courantes par rapport à 2018-2019, concrétisant une performance solide au terme de l’exercice. En Europe, en dépit du repli des ventes en tournesol, Vilmorin & Cie réalise une campagne commerciale satisfaisante, avec une bonne performance en maïs et un exercice de très grande qualité en colza, concrétisant des gains de parts de marché. Dans les zones de développement (Amérique du Sud, Asie et Afrique), Vilmorin & Cie affiche un chiffre d’affaires en croissance très marquée, en particulier en Amérique du Sud, tant au Brésil qu’en Argentine.



Quant au résultat net total, il s’établit à 67,5 millions d’euros, en recul de 10,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent, qui avait cependant enregistré plusieurs éléments non récurrents positifs1. En excluant ces éléments, il affiche une progression sensible de plus de 12 %.

En dépit du manque de visibilité sans précédent qui a marqué le second semestre, Vilmorin & Cie signe donc des performances de qualité au terme de l’exercice 2019-2020. La Société confirme ainsi la résilience de son activité dans le contexte de crise sanitaire mondiale et la robustesse de son modèle de développement.

Vilmorin & Cie a en outre poursuivi le déploiement de sa stratégie, qui s’articule autour de trois fondements : un investissement soutenu et continu en recherche, une forte internationalisation des activités ainsi qu’une capacité à conjuguer acquisitions ciblées et partenariats.

UN DIVIDENDE DE 1 EURO PAR ACTION, CONCRÉTISANT LA CONFIRMATION DE LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES RÉSULTATS

L’Assemblée Générale des Actionnaires a fixé le montant du dividende à 1 euro par action.

Bien qu’en retrait en valeur nominale par rapport à l’exercice précédent, le dividende marque la volonté de Vilmorin & Cie de poursuivre sa politique en matière de distribution des résultats, compte tenu de la résilience de l’activité démontrée dans le contexte de la crise sanitaire mondiale.

Ce dividende correspond à un taux de distribution de 34,6 %, contre 41,9 % en 2019.

Le détachement du dividende interviendra ce jour et sa mise en paiement sera effective au 16 décembre 2020.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2020-2021

Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle courante pour l’exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d’affaires consolidé d’au moins 3 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante proche de 8 %, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 265 millions d’euros.

Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) de l’ordre de 22 millions d’euros.

Il est rappelé qu’à l’issue du premier trimestre de l’exercice 2020-20212, Vilmorin & Cie a enregistré un chiffre d’affaires de 234,4 M€, en progression soutenue, soit +6,7 % à données comparables. Sur la base des informations disponibles à ce jour, ces tendances se confirment sur le début du deuxième trimestre 2020-2021.

Les objectifs pour 2020-2021 doivent permettre à Vilmorin & Cie de poursuivre la croissance de ses activités, tout en continuant à délivrer des performances financières solides, sur un marché des semences résolument porteur, dont la crise sanitaire a permis de réaffirmer le caractère stratégique. Premier maillon de la chaîne alimentaire, la semence permet en effet d’assurer la sécurité alimentaire de demain.

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS

L’ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l’exception de la vingt-troisième résolution, qui proposait une délégation au Conseil d’Administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d’Administration n’avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d’autres modes d’intéressement aux résultats.



Nomination de Séverine DARSONVILLE en tant qu’Administratrice

L’Assemblée Générale a nommé Madame Séverine DARSONVILLE en tant qu’Administratrice, pour une durée de trois années3, en remplacement de Madame Mary DUPONT-MADINIER dont le mandat, qui venait à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale, n’était pas proposé au renouvellement conformément aux dispositions statutaires relatives à la limite d’âge des Administrateurs.

Agricultrice, Séverine DARSONVILLE est Administratrice du Groupe Limagrain depuis 2012 ; elle a exercé plusieurs mandats au sein de différentes branches d’activité du Groupe. Depuis juin 2019, elle est également Présidente de Vegepolys Valley, pôle de compétitivité mondial du végétal.

Elle représente également le Groupe au Conseil d’Administration de Vetagro Sup, établissement d'enseignement et de recherche pour la formation de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs agronomes et d'inspecteurs de santé. Enfin, elle représente la Coopération Agricole au Comité Directeur du Haut Conseil de la Coopération Agricole (HCCA).

Nomination de Benoist DE SAINT LAGER, représentant Bpifrance Participations, en tant qu’Administrateur

L’Assemblée Générale a nommé Monsieur Benoist DE SAINT LAGER, représentant Bpifrance Participations, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023.

Cette nomination fait suite à l’entrée de Bpifrance Participations au capital de Vilmorin & Cie, en octobre 2020, à hauteur de 5,71 % du capital4. Après être entrée au capital de Limagrain, l’actionnaire de référence de Vilmorin & Cie, en mars 20105, Bpifrance a ainsi confirmé son engagement stratégique auprès de Vilmorin & Cie et en est devenue le 2e actionnaire, aux côtés de Limagrain.

Traduisant la reconnaissance du caractère stratégique de la semence, cette opération concrétise la volonté de Bpifrance de poursuivre le partenariat initié il y a dix ans, en support au déploiement de la stratégie de Vilmorin & Cie.

Retrouvez la présentation, les résultats détaillés des votes ainsi que la retransmission de l’Assemblée Générale sur le site www.vilmorincie.com

PROCHAINS RENDEZ-VOUS



Lundi 14 décembre 2020 : Détachement du dividende

Mercredi 16 décembre 2020 : Mise en paiement du dividende

Mercredi 3 mars 2021(1) : Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020-2021

Jeudi 6 mai 2021(1) : Chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2020-2021

Lundi 2 août 2021(1) : Chiffre d’affaires annuel 2020-2021

Mercredi 13 octobre 2021(1) : Résultats annuels 2020-2021

Vendredi 10 décembre 2021 : Assemblée Générale des Actionnaires

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.



(1) Publication post-clôture de Bourse.

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

ANNEXE :

GLOSSAIRE

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2019-2020 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2020-2021, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2020-2021.

L’évolution du périmètre de consolidation provient de la cession des activités de la branche Produits de Jardin en Turquie, finalisée en fin d’exercice 2019-2020.

Données courantes

Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre.

Effort de recherche

L’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d’impôt recherche.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

1 Ces éléments concernaient notamment une plus-value liée à la réorganisation de la société de recherche en biotechnologies Biogemma et un profit sur la cession d’un outil industriel dédié à la production de semences de maïs en Hongrie. Le résultat net 2018-2019 intégrait également un profit de revalorisation d’un montant de 11 millions d’euros, lié à la réorganisation financière et juridique des activités internationales de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures).

2 Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie du 2 novembre 2020.

3 Venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023.

4 Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie du 14 octobre 2020.

5 Opération réalisée au travers du FSI - Fonds Stratégique d’Investissement, aujourd’hui Bpifrance Participations.





