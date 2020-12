December 14, 2020 04:00 ET

December 14, 2020 04:00 ET

Kuva, vasemmalta: Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja, Robit Group), Kari Alenius (VP EMEA, Robit Group), Vincent Bia (toimitusjohtaja, BIA Group), Alain Vandenplas (General Manager ESB ja ACCB, BIA Africa), Eric Perben (General Manager, BIA Africa), Jorge Leal (Director of Global Sales, Robit Group) sekä Rasmus Sokura (Sales & Distributor Business Manager, Robit Group).

Kuva, vasemmalta: Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja, Robit Group), Kari Alenius (VP EMEA, Robit Group), Vincent Bia (toimitusjohtaja, BIA Group), Alain Vandenplas (General Manager ESB ja ACCB, BIA Africa), Eric Perben (General Manager, BIA Africa), Jorge Leal (Director of Global Sales, Robit Group) sekä Rasmus Sokura (Sales & Distributor Business Manager, Robit Group).

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.12.2020 KLO 11.00

ROBIT JA BIA OVAT ALLEKIRJOITTANEET EKSKLUSIIVISEN JÄLLEENMYYJÄSOPIMUKSEN

Robit Group ja BIA Group ovat allekirjoittaneet eksklusiivisen jälleenmyyjäsopimuksen. BIA tulee sopimuksen mukaisesti edustamaan Robitia ja sen tuotteita kaiken kaikkiaan 17 maassa Länsi- ja Keski-Afrikassa (Senegal, Mali, Burkina Faso, Kongon demokraattinen tasavalta (DRC), Sambia, Mauritania, Guinean tasavalta, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Togo, Benin, Niger, Tsad, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta sekä Kongo).

Robitin ja BIA:n yhteistyö on kehitetty vastaamaan Länsi- ja Keski-Afrikan asiakkaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella palvelutasolla.

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja, Robit Group: “Olemme iloisia tästä yhteistyöstä, jolla pääsemme palvelemaan Afrikan alueen asiakkaitamme entistä paremmin. Yhdessä BIA:n vahvalla paikallisella läsnäololla ja kokeneella tiimillä sekä Robitin korkealaatuisella porakalustolla ja teknisellä tuella pystymme tarjoamaan Afrikan alueen asiakkaillemme entistä vahvempia ratkaisuja heidän porakalustotarpeisiinsa.”

Vincent Bia, toimitusjohtaja, BIA Group: “Yhteistyön myötä BIA tulee entisestään vahvistamaan läsnäoloaan kaivos-, louhinta- ja rakennusmarkkinoilla. BIA:n paikallinen läsnäolo ja asiantuntemus Afrikan markkinoilla yhdessä Robitin laajan ja laadukkaan tuotetarjonnan kanssa muodostavat erinomaiset mahdollisuudet kummallekin yhtiölle tavoitella vahvempaa markkina-asemaa alueella. Luottamus, yhteiset arvot sekä jaetut menestystarinat muodostavat perustan yhteistyöllemme. Olemme iloisia voidessamme aloittaa tämän pitkäaikaisen yhteistyön Robitin kanssa.”

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 9 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: robitgroup.com .

BIA on tunnettu jo yli vuosisadan ajan asiantuntemuksestaan kaivos-, rakennus-, kuljetus- sekä energiasektoreilla. Yhtiö toimii yli 20 maassa Euroopassa ja Afrikassa. Paikallisen läsnäolonsa sekä 1000 asiantuntijansa avulla BIA tarjoaa parhaan mahdollisen välineistön, palvelun sekä teknologian tukeakseen asiakkaitaan tuottavuuden ja turvallisuuden parantamisessa sekä ympäristövaikutusten vähentämisessä (BIA-missio). Lisätietoja osoitteessa: biagroup.com .

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja, Robit Group, tommi.lehtonen@robitgroup.com

Aymeric Manteca, markkinointipäällikkö, BIA Group, aymeric.manteca@biagroup.com

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Robit Oyj

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 9 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: robitgroup.com.

Liite