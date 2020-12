MONTRÉAL, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aldi a récemment conclu une entente avec mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, pour sa solution de commerce omnicanal Orckestra Commerce Cloud. Ensemble, ils étendront le service d'épicerie « Click & Collect » à plus de 200 magasins à travers le Royaume-Uni avant Noël.



L’initiative « Click & Collect » est l'occasion de rendre accessible un service très prisé au Royaume-Uni et d'offrir aux clients la possibilité de faire des achats sans contact. Après un essai réussi à l'automne où Aldi a lancé des projets-pilotes « Click & Collect » dans des magasins de différentes régions, le service est maintenant offert dans plus de 200 magasins. Grâce à ce nouveau service, les clients d’Aldi pourront accéder sans contact à la gamme complète des épiceries Aldi grâce à une expérience d’achat en ligne pratique et à une collecte porte-à-porte.

David Barter, directeur général des technologies de l’information chez Aldi UK, a déclaré : « Aldi a toujours offert de fantastiques produits de qualité à des prix imbattables et notre nouveau service "Click & Collect" offre aux clients encore plus de choix lorsqu'ils achètent avec nous. mdf commerce a été un partenaire clé du processus, en fournissant sa plateforme et son expertise pour nous aider à introduire ce nouveau service ».

Louis Mousseau, président du commerce électronique chez mdf commerce, a déclaré : « Être choisi par Aldi UK pour les aider dans le lancement de ce service très réussi n'est pas seulement un honneur, mais aussi une preuve de nos capacités uniques à soutenir en temps opportun des initiatives de commerce omnicanal stratégiques à travers une solution complète pour nos clients. Nos remerciements vont à toute l'équipe qui a contribué à cette initiative et qui permet aux acheteurs du Royaume-Uni de planifier et de célébrer les fêtes aussi aisément que possible avant la fin de 2020 ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos d’Aldi

Aldi est la cinquième plus grande chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne avec plus de 900 magasins et plus de 36 000 employés.

Aldi attire chaque année des centaines de milliers de nouveaux clients avec sa gamme de marques exclusives, offrant à leurs clients de faibles coûts d'exploitation sous forme de bas prix.

La chaîne de supermarchés croit qu'il est important de rendre chaque journée mémorable pour leurs clients et c'est pourquoi Aldi offre des produits de grande valeur à des millions de familles à travers le Royaume-Uni et l'Irlande, des produits frais primés au gin de classe mondiale.

Aldi ne sera pas battu sur le prix, remporte systématiquement prix après prix pour la qualité, traite ses fournisseurs avec équité et respect et reconnaît la responsabilité de soutenir des institutions importantes telles que Team GB pour démontrer l'importance de la santé et du bien-être. C’est Aldi. C'est incroyable tous les jours. La raison pour laquelle ils le font? Parce qu'Aldi croit que tout le monde devrait avoir accès à des aliments frais, sains et abordables… c'est un droit, pas un privilège.

Les réalisations et initiatives actuelles de la société comprennent:

Aldi est le supermarché le moins cher du Royaume-Uni. Une étude publiée par Which? en décembre a démontré que de faire un magasinage complet chez Aldi était 19,9 % moins cher que faire le même magasinage chez Tesco et 16,7 % moins cher que le même magasinage chez The Big Four. L’organisation a suivi le prix de 22 articles essentiels dans les huit plus grands supermarchés du Royaume-Uni en novembre 2020.

Selon le magazine The Grocer, Aldi est le supermarché le moins cher du Royaume-Uni. Un panier de 33 articles du quotidien chez Aldi coûte en moyenne 17,5 % moins cher que les supermarchés The Big Four.

Aldi a été couronné Détaillant de Noël de l'année lors des prix renommés de Quality Food Awards.

Aldi a un partenariat de dix ans avec Teenage Cancer Trust - Aldi a récemment atteint son objectif de collecte de fonds de cinq millions de livres sterling en avance sur son objectif de cinq ans, qui aidera la fiducie à aider tous les jeunes atteints de cancer au Royaume-Uni. Aldi s'est également engagé à prolonger le partenariat TCT pour une période supplémentaire de cinq ans en s'engageant à donner cinq millions de livres supplémentaires au cours de cette période.

Les taux de rémunération d’Aldi sont nettement plus élevés que le salaire minimum national du gouvernement et également supérieurs aux taux nationaux recommandés par la Fondation pour le salaire minimal. Les assistants de magasin reçoivent un taux horaire minimum de 9,40 £ au niveau national et de 10,90 £ à Londres.

Aldi est le partenaire de supermarché officiel de Team GB et s'assure que chaque membre de l'équipe a accès à des aliments frais et sains Aldi via des bons d'achat mensuels, et que 1,2 million d'enfants de 5 à 14 ans découvriront les avantages de cuisiner des aliments frais et sains via son initiative éducative Get Set to Eat Fresh. Aldi est partenaire depuis 2015 et a prolongé son engagement aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

En mai 2020, pour la septième année consécutive, Aldi a été classé comme le supermarché le plus performant pour sa conformité au Code de bonnes pratiques de l'approvisionnement en épicerie, soulignant son engagement à maintenir des prix justes, prévisibles et durables au sein de sa chaîne d'approvisionnement.



Tous les détails des récompenses et réalisations d'Aldi sont disponibles sur www.aldi.co.uk/awards

Renseignements:

mdf commerce inc.

André Leblanc, vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com

mdf commerce inc.

Louis Mousseau, président, commerce électronique

Numéro sans frais : 1 877 677-9088, poste 5222

Courriel : louis.mousseau@mdfcommerce.com

