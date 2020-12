OTTAWA, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a le plaisir d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 11 décembre 2020 par diffusion Web (l' « assemblée »).



Tous les articles présentés à l’assemblée ont été approuvés. La réélection de Vincent Chiara, de Jason Ewart, d’Emilio Imbriglio, d’Adam Miron, de Michael Munzar et de Sébastien St-Louis en tant qu'administrateurs de la Société siégeant jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection ou la nomination de remplaçants, ainsi que la reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers LLP à titre d’auditeur de la Société pour la prochaine année, ont été approuvés lors de l’assemblée avec la majorité des voix exprimées.

Également approuvé par résolution spéciale lors de l'assemblée, le regroupement des actions ordinaires en circulation de la Société (« actions ordinaires ») à raison de quatre (4) anciennes actions ordinaires pour une (1) nouvelle action ordinaire (le « regroupement ») proposé par la Société. Le regroupement reste soumis à l'approbation de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York. Dans l’hypothèse où toutes les approbations requises pour le regroupement soient reçues, il est prévu que le regroupement soit effectué dans un avenir proche. La Société annoncera des détails supplémentaires concernant la prise d’effet du regroupement une fois que toutes les approbations requises auront été obtenues.

Les résultats de l'élection des administrateurs lors de l'assemblée sont indiqués ci-dessous :

Candidat Total des voix exprimées Votes favorables % Vincent Chiara 86 410 420 80 620 953 93,30 Jason Ewart 86 410 420 80 474 708 93,13 Emilio Imbriglio 86 410 420 82 458 808 95,43 Adam Miron 86 410 420 79 993 499 92,57 Dr Michael Munzar 86 410 420 82 392 001 95,35 Sébastien St-Louis 86 410 420 80 038 067 92,63

Un Rapport sur les résultats du vote tenu pendant l’assemblée sera disponible sous le profil de la Société sur SEDAR.

Après l'assemblée, on a procédé à la nomination des membres du comité d’audit, à savoir Jason Ewart, Michael Munzar, Vincent Chiara et Emilio Imbriglio, et à la nomination des membres du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, à savoir Adam Miron, Vincent Chiara et Jason Ewart.

À propos d’HEXO

HEXO est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

