MONTRÉAL, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANCFORT: 58V), est heureuse d’annoncer la clôture d’un placement privé sans intermédiaire (le « Placement »), composé de 7 112 500 unités de la Société (chacune une « Unité ») au prix de 0,08 $ par Unité et 7 617 310 actions ordinaires de la Société (chacune une « Action »), émises sur une base « accréditive », au prix de 0,11 $ l’Action, pour un produit brut total de 1 406 904 $. Chaque Unité étant composée d'une (1) action et d'un demi-bon de souscription d'actions (1/2), chaque bon de souscription entier donnant droit au porteur d'acquérir une (1) action au prix de 0,15 $ par action jusqu'au 11 décembre 2022.

« La majorité de ce financement a été souscrit par des actionnaires existants de la Société, signe fort de soutien et de confiance. En outre, la vigueur du marché du cuivre et les projections de la demande future indiquent un déficit d'approvisionnement important. Les économies mondiales injectent des sommes sans précédent dans l'électrification des transports et les énergies renouvelables, deux secteurs à forte demande en cuivre. Enfin, la pandémie mondiale a mis en évidence la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement, notamment pour les métaux de base et le cuivre. La découverte par l'équipe de Kintavar de la minéralisation d’envergure régionale sur Mitchi et Wabash met en évidence le potentiel de développement dans une juridiction de classe mondiale comme le Québec. Notre équipe technique travaille actuellement sur le traitement des données géochimiques du sol, des données de polarisation provoqué (PP) du levé géophysique en cours et est en attente des résultats des rainures et des tranchées qui ont été réalisées à la fin de l'automne. Sur la base de ces résultats, la Société vise une campagne de forage initial sur Wabash au premier trimestre de 2021. Cette campagne sera suivie par d'autres travaux sur le terrain qui commenceront à la fin du printemps et qui se poursuivront tout au long de l'été. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

Certains dirigeants et administrateurs de la Société ont souscrit pour un total de 490 910 Actions et 125 000 Unités dans le cadre du Placement (la « participation des initiés »). La participation des initiés est dispensée de l’obligation d’établir une évaluation formelle et d’obtenir l’approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») en vertu de la dispense prévue aux articles 5.5(a) et 5.7(a) du Règlement 61-101, puisque la juste valeur marchande de la participation des initiés ou la contrepartie payée par ces initiés n’excède pas 25% de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important au moins 21 jours avant la réalisation du placement puisque la participation des initiés n’avait pas été déterminée à ce moment.

La Société utilisera le produit du Placement pour l'exploration de surface et le forage sur la propriété Wabash et aux fins de son fonds de roulement.

Les actions acquises sont sujettes à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour depuis la date de clôture, se terminant le 12 avril 2021, excepté tel que permis par la réglementation en valeurs mobilières applicable et les règles de la Bourse de croissance TSX.

En lien avec le Placement, la Société a versé une commission en espèces de 47 631 $ et a émis 455 448 options de courtier non transférables permettant chacune d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ l’action pendant une période de vingt-quatre (24) mois et sont sujettes à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture.

À propos d’Exploration Kintavar et des propriétés Mitchi – Wabash

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Son projet phare est le projet Mitchi - Wabash (environ 37 000 hectares, détenue à 100%) situé à à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier et 15 km à l’est de la ville de Parent au Québec. Les deux propriétés couvrent ensemble une superficie de plus de 300 km2 accessible par un réseau de chemins forestiers et de gravier avec accès à l'énergie hydroélectrique déjà sur place, de grandes routes régionales dont une voie ferrée et un embranchement. Les propriétés sont situées dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique du Grenville. Les projets se concentrent principalement sur la minéralisation de type cuivre stratiforme (SSC) hébergée dans les sédiments, mais comprennent des cibles de type oxyde de fer-cuivre-or (IOCG) et de type skarn. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar possède également une présence dans la ceinture aurifère des roches vertes du Québec en faisant progresser le projet aurifère Anik en partenariat avec IAMGOLD et plusieurs projets en démarrage qui ont été optionnés par Gitennes Exploration.

Kintavar soutient le développement local dans la région de Mitchi-Wabash où elle possède et exploite la pourvoirie Fer à Cheval, une opération rentable génératrice de trésorerie où elle emploie de la main-d'œuvre locale. Elle collabore également avec les Premières Nations locales pour offrir de la formation et des emplois.

