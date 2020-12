PR n°C2975C

STMicroelectronics choisit Schneider Electric comme partenaire pour atteindre la neutralité carbone et développer conjointement des solutions à faible consommation énergétique

Genève (Suisse), le 14 décembre 2020 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a choisi Schneider Electric comme partenaire stratégique en vue d’atteindre son objectif de neutralité carbone dès 2027. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, accompagnera ST dans sa nouvelle phase de mesures déployées de façon continue pour réduire son empreinte environnementale au plan mondial.

Les deux entreprises collaboreront sur la réduction globale de la consommation d’énergie des sites de fabrication et de conception de ST, la stratégie d’approvisionnement en énergies renouvelables de l’ensemble des sites ST, et sur l’identification et la mise en œuvre de programmes les plus pertinents et les plus reconnus pour séquestrer le carbone et éviter les émissions.

Ce partenariat s’appuie sur la relation établie de longue date entre les deux entreprises. Aujourd’hui, ST fournit un éventail de composants ultra basse consommation utilisés dans les contrôles moteur, les systèmes de contrôle de puissance, les systèmes de gestion des bâtiments et les onduleurs de Schneider Electric.

Dans le cadre de ce nouvel accord, ST et Schneider Electric renforceront leur coopération pour développer conjointement des produits, des technologies et des solutions supplémentaires axés sur l’amélioration de l’efficacité énergétique au service de la transformation numérique des bâtiments, des data centers, des applications industrielles et des infrastructures. Les deux partenaires examineront tout particulièrement les possibilités offertes par les semiconducteurs à large bande (WBG) tels que le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), par les capteurs à base d’intelligence artificielle, et par la connectivité.

« ST intensifie ses ambitions et ses plans d’actions en faveur du développement durable de ses activités afin d’atteindre la neutralité carbone dès 2027. Dans cette optique, nous avons élaboré un programme complet d’actions de grande envergure déployées dans nos usines de fabrication, des actifs clés, et qui renforcera nos sites de conception, notre approvisionnement mondial en énergies 100 % renouvelables, et notre empreinte globale dans l’ensemble de nos activités », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « Ces objectifs sont extrêmement ambitieux pour une entreprise de dimension mondiale comme ST. Pour les atteindre, nous allons collaborer avec Schneider Electric, l’un des leaders dans ce domaine. Le soutien de Schneider sera décisif pour atteindre nos propres objectifs de développement durable, ainsi que pour le développement conjoint de technologies, de produits et de solutions dont pourront bénéficier les industries avec lesquelles nous travaillons et, à terme, la société dans sa globalité. »

« Schneider Electric accompagne la transition vers un monde tout numérique et tout électrique pour relever les défis imposés par la crise climatique. Et nous n’agissons pas seuls ; c’est tout notre écosystème, nos clients et nos fournisseurs, qui joue un rôle crucial dans cette transition », dit Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général de Schneider Electric. « En tant que client et fournisseur, STMicroelectronics est un de nos partenaires clés à cet égard. En utilisant les solutions ST dans nos produits, nous accélérons notre propre performance et efficacité. Ainsi, en collaborant avec ST dans la définition et l’atteinte de ses objectifs de neutralité carbone, nous créons un cercle vertueux contribuant à la lutte contre le changement climatique tout en atteignant nos objectifs respectifs de développement durable ».

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

À propos de Schneider Electric

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On. Notre mission est d’être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité. Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries. Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion. www.se.com/fr

