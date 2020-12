LOS ANGELES, Dec. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Canadian Life Science („CLS“) bekanntzugeben, einem führenden Anbieter von Life-Science-Produkten auf dem kanadischen Markt. Mit der Übernahme erhält Calibre Scientific ein wichtiges Distributionszentrum in Nordamerika.



Canadian Life Science mit Hauptsitz in Peterborough, Ontario, und weiteren Distributions- und Vertriebsstandorten im ganzen Land, bietet seinen Kunden eine geografisch breit aufgestellte Bezugsquelle für differenzierte Life-Science-Produkte und einen unübertroffenen Kundenservice. Das Unternehmen liefert eine große Auswahl an Verbrauchsmaterialien für den Chromatographiemarkt und andere Bereiche, beispielsweise Phiolen und Schutzkappen, LC- und GC-Säulen sowie Produkte zur Probenvorbereitung.

Mit der Übernahme von Canadian Life Science erweitert Calibre Scientific seine geografische Reichweite durch einen auf dem kanadischen Markt etablierten Life-Science-Distributor. „Wir arbeiten schon seit einiger Zeit sehr gern mit Calibre Scientific zusammen, da wir unseren Kunden einige ihrer Produkte anbieten“, so Kick van Lunenburg, Eigentümer von Canadian Life Science. „Angesichts unserer langjährigen Beziehung und ihrer langfristig ausgerichteten Strategie war Calibre Scientific für uns die offensichtliche Wahl als Partner, dem wir die Zukunft unseres Unternehmens anvertrauen können.“

CLS ist der erste nordamerikanische Händler, den Calibre Scientific akquiriert hat. Mike Brownleader, Chief Revenue Officer bei Calibre Scientific, kommentiert: „Mit der regionalen und technischen Expertise von Canadian Life Science kann Calibre Scientific sein europaweites Vertriebsnetz nach Nordamerika erweitern. Damit schaffen wir spannende Möglichkeiten für den Co-Vertrieb, indem wir den Umfang unserer Kundeninteraktionen durch Breite und Tiefe des Produktangebots für die Region erweitern.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific steht für ein Portfolio von Nischenunternehmen im Bereich Life Science in verschiedenen wichtigen Märkten, die wie kein anderer in der Lage sind, die einzigartigen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte zu bewältigen. Wir sind weltweit in über 100 Ländern vertreten und können so unsere Kunden auf der ganzen Welt tatkräftig unterstützen. Das Wachstum von Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles in einer Vielzahl von Märkten und Regionen hält weiter an – mit zunehmender Erweiterung seines Produktangebots und seiner globalen Präsenz in Laboren auf der ganzen Welt.