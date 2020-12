LOS ANGELES, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Canadian Life Science (« CLS »), un distributeur leader de produits pour les sciences de la vie sur l'ensemble du marché canadien. Cette acquisition fournit à Calibre Scientific un pôle de distribution important en Amérique du Nord.



Canadian Life Science, basée à Peterborough, dans l'Ontario, avec une présence de distribution et de vente supplémentaire dans l'ensemble du pays, fournit à ses clients une source géographiquement diversifiée pour des produits différenciés dans le domaine des sciences de la vie et un service client inégalé. La société distribue une large gamme de consommables pour le marché de la chromatographie et au-delà, y compris des flacons et couvercles, des colonnes LC et GC et des produits de préparation d'échantillons.

Avec l'acquisition de Canadian Life Science, Calibre Scientific étend sa portée géographique par l'intermédiaire d'un distributeur établi sur le marché canadien des sciences de la vie. « Nous avons eu le plaisir de travailler avec Calibre Scientific pendant un certain temps alors que nous distribuions plusieurs de ses produits à nos clients », a déclaré Kick van Lunenburg, propriétaire de Canadian Life Science. « Compte tenu de notre relation de longue date et de sa vision à long terme, Calibre Scientific était le choix évident en tant que partenaire auquel nous pourrions faire confiance pour mener à bien notre travail à l'avenir. »

CLS est également le premier distributeur nord-américain à être acquis par Calibre Scientific. Mike Brownleader, directeur des recettes de Calibre Scientific, a déclaré : « L'expertise technique et régionale de Canadian Life Science permettra à Calibre Scientific d'étendre son réseau de distribution paneuropéen en Amérique du Nord, créant de palpitantes opportunités de ventes conjointes alors que nous augmentons la portée de nos interactions avec nos clients grâce à l'étendue et à la profondeur de l'offre de produits que nous pouvons apporter dans la région. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et des consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific représente un portefeuille de sociétés des sciences de la vie de niche, opérant dans divers secteurs verticaux clés, qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre empreinte mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Basée à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue de se développer dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires, élargissant davantage son offre de produits et son empreinte mondiale dans des laboratoires de toute la planète.