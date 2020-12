Plongez-vous dans l’ambiance en chantant vos airs de Noël favoris d’artistes d’hier et d’aujourd’hui

MONTRÉAL, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avis aux amateurs de karaoké et à tous ceux qui cherchent une activité intérieure pour s’amuser avec leurs proches en cette période de réjouissances : Stingray Karaoke a élaboré des listes thématiques des Fêtes pour une expérience de karaoké mémorable. Des classiques traditionnels aux succès pop en passant par les airs jeunesse, petits et grands trouveront une chanson à entonner haut et fort.



Jusqu’au 8 janvier, trois listes de lecture festives spécialement élaborées seront accessibles sur l’appli et les services de vidéo sur demande de Stingray Karaoke. Les gardiens de la tradition se plairont à parcourir Karaoke Carols, qui comprend des classiques intemporels tels que « Winter Wonderland », « The First Noel » et « Hark! The Herald Angels Sing ». Les utilisateurs qui souhaitent faire lever la fête pourront choisir Holiday Party, qui regroupe des pièces pop emblématiques telles que les popularissimes « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey et « Last Christmas » de Wham!. Les enfants s’amuseront pour leur part à découvrir Christmas Is for Kids, une sélection de versions jeunesse de chansons des Fêtes connues, telles que « Jingle Bell Rock » et « Frosty the Snowman ».

Les utilisateurs qui disposent d’un téléviseur connecté offrant l’accès à la chaîne Stingray Karaoke pourront également accéder à une programmation des Fêtes supplémentaire. À compter d’aujourd’hui, Holiday Karaoke Classics sera proposée tous les jours à midi, Holiday Karaoke Party sera diffusée à compter de 20 h, et Kids Holiday Sing Along sera offerte tous les matins entre 7 h et 10 h. En plus de cette programmation, un contenu des Fêtes additionnel sera proposé lors des blocs de programmation régulière, et la semaine de Noël sera entièrement consacrée à la musique des Fêtes. Bref, aucune excuse pour ne pas attraper le micro et se plonger dans l’esprit de la saison!

Pour amplifier la magie, Stingray Karaoke propose aussi dès maintenant l’accès gratuit à 47 titres des Fêtes sur sa chaîne YouTube, y compris les grands favoris « Do They Know It’s Christmas? », « Have Yourself a Merry Little Christmas » et « You’re a Mean One, Mr. Grinch ».

Appli et services de vidéo sur demande Stingray Karaoke

Listes de lecture thématiques des Fêtes 2020 de Stingray Karaoke

Accessibles jusqu’au 8 janvier

Chants traditionnels : Karaoke Carols

Winter Wonderland

Silver Bells

The First Noel

Hark! The Herald Angels Sing

O Holy Night

O Christmas Tree

The Twelve Days of Christmas



Party des Fêtes : Holiday Party

All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey

Blue Christmas, Elvis Presley

Happy Xmas (War Is Over), John Lennon

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, Michael Bublé

Last Christmas, Wham!

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Bing Crosby

Santa Claus Is Comin’ to Town, The Jackson 5



Noël pour les tout-petits : Christmas Is for Kids

Jingle Bell Rock

Frosty the Snowman

Do You Want to Build a Snowman

We Wish You a Merry Christmas

Joy to the World



Téléviseurs connectés : Programmation des Fêtes 2020 de Stingray Karaoke

Accessible jusqu’au 1er janvier

Kids Holiday Sing Along : tous les jours, 7 h - 10 h

Holiday Karaoke Classics : tous les jours, 12 h

Holiday Karaoke Party : tous les jours, 20 h

Un contenu des Fêtes supplémentaire sera diffusé lors des blocs de programmation régulière

Une programmation entièrement consacrée à la musique des Fêtes sera proposée lors de la semaine de Noël (19 au 27 décembre)



YouTube : Liste de lecture des Fêtes 2020 de Stingray Karaoke

47 chansons à chanter dès maintenant

Last Christmas

All I Want For Christmas Is You

Feliz Navidad

Frosty the Snowman

Jingle Bell Rock

Do They Know It’s Christmas?

Have Yourself a Merry Little Christmas

Joy to the World

You’re a Mean One, Mr. Grinch



