PARIS et MONTRÉAL, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Servier, groupe pharmaceutique international, annonce l’ouverture d’un Hub mondial en Intelligence Artificielle (IA) à Montréal en partenariat avec le Centech, incubateur d’entreprises de haute technologie classé comme l'un des incubateurs universitaires les plus performants au monde.



La création du Hub en Intelligence Artificielle de Servier s’inscrit dans le cadre de la transformation digitale ambitieuse initiée par le Groupe, convaincu de l’enjeu stratégique que représente la digitalisation de ses activités et la place grandissante qu’occupe l’intelligence artificielle au service de la santé des patients et du fonctionnement des organisations.

Première antenne internationale du groupe Servier en matière d’IA, le hub, installé au Centech au sein de sa plateforme d’innovation ouverte appelée Collision Lab, vient compléter la structuration d’une équipe « data », au niveau du Groupe, qui sera notamment en charge du développement d’initiatives dans le domaine de l’IA.

Ce Hub en Intelligence Artificielle de Servier est spécialisé sur les sujets de Recherche et Développement pharmaceutique. Les avantages offerts par l’écosystème du Centech et son expertise reconnue dans les technologies médicales et l’application de solutions en IA vont permettre aux équipes d’accélérer la découverte, le développement et la mise à disposition de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients.

La création du Hub mondial en Intelligence Artificielle de Servier a été saluée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec Pierre Fitzgibbon. « Je salue la décision de Servier d’avoir choisi Montréal pour implanter son Hub en Intelligence Artificielle. Ce choix vient confirmer la force du Québec dans le créneau de l’intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé. Je suis convaincu que cette collaboration entre Servier et le Centech mènera à la réalisation de nombreux projets prometteurs en santé, au plus grand bénéfice des patients québécois, canadiens et partout dans le monde », souligne-t-il.

Accélérer le développement de solutions thérapeutiques

L’objectif de ce hub sera avant tout de promouvoir, d’établir et d’entretenir des interactions et des collaborations entre les acteurs de l’écosystème local et les équipes internationales de Recherche et Développement de Servier. Ce hub permettra également d’accélérer l’adoption et l’adaptation des outils de l’intelligence artificielle aux activités de R&D du groupe Servier, et d’établir des liens avec les agences réglementaires canadienne et américaine dans le domaine de l’intelligence artificielle. Aussi, le Hub en Intelligence Artificielle de Servier sera en mesure d’assurer une présence et une veille concurrentielle au sein de l’écosystème de Montréal, l’un des plus réputés et dynamiques au monde dans le secteur de l’intelligence artificielle.

La création de ce hub représente un investissement majeur pour Servier et pourrait atteindre près de 3 millions de dollars d’ici 2022, pour permettre le financement d’accords de partenariats et/ou de co-développement avec des start-ups locales, ainsi que le recrutement potentiel d’experts. Le dynamisme, le rayonnement, l’accessibilité et l’attractivité de l’écosystème montréalais, unique au monde, ont convaincu Servier de retenir le Canada et le Québec pour accueillir son premier hub dédié à l’intelligence artificielle.

« Ce hub, implanté au cœur d’un écosystème unique au monde, va nous permettre d’explorer de nouvelles technologies qui peuvent contribuer à l’amélioration de la performance du Groupe sur l’ensemble de ses activités et ainsi soutenir son engagement pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients, » a déclaré Virginie Dominguez, Chief Digital Officer du groupe Servier. « La structuration d’une équipe dédiée à l’intelligence artificielle et la création de ce hub sont des marqueurs forts de l’engagement de Servier dans ce domaine qui pourraient permettre, à terme, de soutenir la recherche, le développement, la production et la mise à disposition de nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients. »

Pour Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif R&D du groupe Servier. « L’intelligence artificielle ouvre de formidables perspectives pour les patients, notamment en matière de détection, de prévention et de diagnostic des maladies. Elle devrait aussi améliorer significativement la productivité et l’efficience de la R&D en influençant toutes les étapes de découverte d’un médicament. Notre Groupe a déjà opéré ce virage vers la data et le digital mais ce hub va nous permettre d’accélérer cette transformation en collaborant avec un des meilleurs écosystèmes au monde. »

Montréal : un écosystème de l’intelligence artificielle unique au monde

Pour Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International « Le Grand Montréal est reconnu à travers le monde pour son excellence dans les milieux de l’intelligence artificielle et des sciences de la vie, deux écosystèmes qui sont de plus en plus interconnectés. C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir le Hub en Intelligence Artificielle de Servier, une initiative qui mettra en avant le savoir-faire montréalais dans ces deux domaines. Cette collaboration avec le Centech permettra certainement de faire rayonner le Grand Montréal encore davantage dans ce secteur porteur. »

Le Hub en Intelligence Artificielle de Servier a choisi le Centech, incubateur de calibre mondial qui offre un environnement porteur pour le développement de solutions d’intelligence artificielle, en favorisant une émulation entre acteurs privés et académiques. Le Centech accueille des entreprises à haut potentiel dans le domaine de la santé et des technologies médicales, mais aussi des entreprises du secteur digital et des nouvelles technologies, dont l’expérience en matière de développement de solutions digitales est reconnue mondialement. Pour le Centech, ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement de l’innovation ouverte pour les grandes entreprises souhaitant développer des projets technologiques, notamment en appliquant l’IA.

Pour Richard Chénier, Directeur Général du Centech. « En tant qu’incubateur dédié à la haute technologie qui accompagne notamment des start-ups dans le domaine de la santé, nous sommes très fiers d’avoir été choisi par un grand acteur international de la pharmaceutique comme Servier. En rejoignant notre plateforme d’innovation ouverte Collision Lab, le groupe Servier va bénéficier de l’expertise technologique de nos entreprises spécialisées en medtech et de notre écosystème favorisant l’intégration de solutions d’intelligence artificielle. »

À propos de Servier :

Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 150 pays et sur un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2019, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde. Totalement indépendant, le Groupe investit chaque année en moyenne 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité générique) en Recherche et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du Groupe repose sur un engagement constant dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments génériques de qualité. Servier propose également des solutions de e-santé en complément des médicaments. Plus d’informations : www.servier.com

Suivez Servier sur les réseaux sociaux :

https://www.linkedin.com/company/servier/

https://www.facebook.com/Servier/

https://twitter.com/servier?lang=fr



Contacts presse :

Sonia Marques : presse@servier.com – Tél. +33 (0)1 55 72 40 21 / + 33 (0)7 84 28 76 13 Jean-Clément Vergeau : presse@servier.com – Tél. +33 (0)1 55 72 46 16 / +33 (0)6 79 56 75 96

À propos du Centech :

Situé à Montréal, le Centech est un incubateur de calibre mondial dédié aux entreprises de haute technologie (deeptech) à fort potentiel de croissance.

Propulsé par l’École de Technologie Supérieure, le Centech est un organisme à but non-lucratif et ouvert à tous qui offre deux programmes d’accompagnement pour startups.



Depuis 2018, le Centech a sa propre plateforme d’innovation ouverte, le Collision Lab, où de grandes entreprises bénéficient d’un accompagnement sur mesure pour intégrer des projets technologiques en profitant de l’agilité des startups et de l'écosystème entrepreneurial.



Le Centech se distingue particulièrement dans les domaines des technologies médicales, du manufacturier, des télécoms et microélectronique et autres objets intelligents.



En 2019, le Centech a été reconnu par UBI Global comme l'un des incubateurs universitaires les plus performants au monde. Plus d’informations : centech.co

Suivez Centech sur les réseaux sociaux :

https://www.linkedin.com/company/centech-mtl

https://www.facebook.com/CentechMtl/

https://twitter.com/centechmtl



Contact presse :

Sophie Reinach : sophie.reinach@etsmtl.com – Tél. +1 514 554 -1746

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d’attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d’accompagnement adaptés à leurs besoins.

Contact presse :

Céline Clément : celine.clement@mtlintl.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7986527-ab75-4554-817f-4a8cdddc325e/fr