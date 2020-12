GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.12.2020 KLO 16.35

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.11.2020: Vahva ja tapahtumarikas marraskuu

Goforen liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa marraskuussa 2020 (2019: 6,0 miljoonaa euroa). Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 727 henkilöä (582 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Marraskuu oli tänä vuonna Goforessa varsin tapahtumarikas! Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan erittäin mukavasti, ja oli jopa 41 % suurempi kuin edellisvuoden marraskuussa. Kasvu jatkui erityisesti oman henkilöstön tekemisessä, mutta myös alihankinnassa. Lisäksi elokuussa hankitun tytäryhtiö Qentinel Finlandin hyvä loppuvuosi vaikutti positiivisesti konsernin marraskuun liikevaihtoon. Asiakasrintamalla tapahtui hyviä asioita, joilla rakennetaan jo ensi vuoden menestystä.

Vuoden merkittävin yksittäinen hankintapäätös saatiin joulukuun puolella, kun ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) teki päätöksen kilpailuttamistaan ICT-kehityshankkeiden asiantuntijapalveluista. Arviomme mukaan puitesopimus tuo meille 40–60 miljoonaa euroa liikevaihtoa seuraavan kuuden vuoden aikana. KEHA-keskus on yksi Goforen suurimmista asiakkaista, ja meille on äärimmäisen tärkeää, että he haluavat jatkaa jo vuonna 2016 alkanutta yhteistyötä kanssamme. Me olemme nöyrinä valmiita jatkamaan työtämme ja osoittamaan olevamme tämän luottamuksen arvoisia.



Jatkamme hyvin sujunutta yhteistyötä myös Digi- ja väestötietoviraston kanssa kahden jatkosopimuksen myötä. Joulukuussa tiedotimme Suomi.fi-verkkopalvelun kehittämisen jatkoon liittyvästä hankintapäätöksestä. Hankinnan toteutuessa koko laajuudessaan sen arvioitu arvo on 13,5 miljoonaa euroa viiden vuoden sopimuskaudella. Marraskuussa Digi- ja väestötietovirasto valitsi meidät myös toimittajaksi digitaalisten palvelujensa käyttöliittymäsuunnitteluun (UI), käyttäjäkokemukseen (UX), käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyvässä hankinnassa. Hankinnan arvioitu arvo on 5,5 miljoonaa euroa viiden vuoden sopimuskaudella. Yhteisenä tavoitteenamme on tehdä helppokäyttöisiä digitaalisia palveluja kaikille suomalaisille.

Espoon kaupungin vuonna 2017 aloittama eVaka-kehityshanke eteni, kun marraskuussa Tampereen kaupunki tuli mukaan tänä vuonna käyttöön otetun järjestelmän kehitykseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa laajasti varhaiskasvatuksen digitaalisia palveluja ja edistää vuorovaikutusta lasten kotien kanssa. Gofore on ollut hankkeessa keskeinen kehityskumppani. Tampereen kaupungin mukaantulo laajentaa kehityksen kaupunkien väliseksi yhteishankkeeksi. Tampereen kanssa sovittu kehityshanke on arvoltaan noin 1,3 miljoonaa euroa.



Muista viimeaikaisista hankintapäätöksistä mainittakoon myös Tullin hankintapäätös, jonka myötä Tulli valitsi meidät palvelumuotoilu-, käyttöliittymäsuunnittelu-, käytettävyystestaus- ja saavutettavuuspalvelujen toimittajaksi. Hankinnan arvo on noin 1–1,5 miljoonaa euroa viiden vuoden sopimuskaudella.

Korona-ajan vaikutusten kannalta kiinnostava asiakastyytyväisyystutkimuksemme toteutettiin marraskuussa. Kokonaisuustyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla ja sai arvosanan 4,0 (asteikolla 1–5), kun se keväällä oli 4,1. Asiakkaat arvostivat Goforen kanssa työskentelyssä etenkin asiantuntijuutta, yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tutkimuksen NPS-indeksi oli 34 (asteikko -100 / +100), kun se kevään tutkimuksessa oli 54. Käymme yhdessä asiakkaidemme kanssa läpi tulosta ja miten etätyö on siihen vaikuttanut.

Tässä vaiheessa toivotan jo hyvää joulua asiakkaillemme, muille sidosryhmillemme ja aivan erityisesti kaikille goforelaisille. Vuosi on ollut useimmille poikkeuksellisen kuormittava ja joulun aikaan on tarpeen saada ajatuksia suunnattua myös muuhun kuin työasioihin."

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja liikevaihdon lisäksi viime vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsauksissaan konsernin oikaistun liikevoiton ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) ja oikaistun EBITA-liikevoittoprosentin päättyneeltä vuosineljännekseltä sekä näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.



Kuukausi

(2020) Liikevaihto,

milj. euroa

(liikevaihto

2019)1 Henkilöstö-

määrä2 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa

(työpäiviä 2019) Kokonais-

kapasiteetti,

FTE3 Alihankinta,

FTE4 Marraskuu 8,5 (6,0) 727 21 (21) 670 128 Lokakuu 8,7 (6,6) 718 22 (23) 663 127 Syyskuu 8,3 (5,9) 716 22 (21) 666 107 Elokuu 5,6 (5,3) 612 21 (22) 579 64 Heinäkuu 2,4 (2,2) 609 23 (23) 569 33 Kesäkuu 6,1 (5,1) 610 21 (19) 579 71 Toukokuu 6,0 (6,2) 606 19 (21) 572 75 Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 (20) 559 80 Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 (21) 549 73 Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 (20) 539 68 Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 (22) 548 60

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210



Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.fi.