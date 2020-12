QUÉBEC, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) a le plaisir d’annoncer la nomination de madame Jacinthe Baril, à son Conseil d’administration.



Mme Baril possède une solide expérience auprès de grandes banques canadiennes. Banquier commercial depuis plus de 25 ans, Jacinthe Baril maîtrise bien les normes et pratiques en matière de financement commercial, industriel et hypothécaire. Elle a occupé plusieurs postes de direction auprès des Banques Laurentienne, Nationale et Desjardins ainsi que chez Investissement Québec (2007-2011) comme directrice de portefeuille et en développement des affaires pour Laval et Basses Laurentides.

Stelmine est fière d’accueillir Mme Baril comme membre de son équipe et est convaincue qu’elle jouera un rôle actif dans la croissance de Stelmine.

La Société annonce le départ de Mme Carole Gilbert comme membre de son conseil d’administration. La Direction désire la remercier pour son implication.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société détient 843 claims d’une superficie de 438 km² sur la partie Est du Bassin méta-sédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 37 324 046 actions émises et en circulation.

