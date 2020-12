OTTAWA, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) annonce un important partenariat avec iMD Health Global (iMD), un fabricant de logiciels spécialisé en éducation à la santé. Le partenariat vise à doter les fournisseurs de soins de santé et leurs patients de ressources, d’outils et de renseignements pratiques sur la santé mentale.



« iMD mise sur une approche novatrice permettant aux professionnels de la santé d’accéder à des milliers de vidéos, de ressources et de documents graphiques éducatifs en ligne, déclare Ed Mantler, vice-président, Programmes et priorités de la CSMC. Nous nous réjouissons que plusieurs ressources précieuses créées par la CSMC soient désormais accessibles par cette voie. Une communication et une compréhension améliorées entre patients et fournisseurs de soins entraînent de meilleurs résultats en santé mentale pour la population canadienne. »

Déjà utilisée dans les salles d’examen, les chambres d’hôpital et les pharmacies, iMD est une source fiable de renseignements médicaux vérifiés.

« Nous savons que 83 % des adultes au Canada tentent d’élucider leurs symptômes sur Internet, alors que seulement 3 à 5 % des résultats qu’on y trouve sont exacts, déplore Kevin Delano, président et directeur général d’iMD. Actuellement, nous avons besoin de renseignements fiables et exacts en matière de santé, particulièrement dans le contexte de la transition vers des outils numériques provoquée par la pandémie. C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à la CSMC pour offrir un meilleur accès à l’information sur la santé mentale aux Canadiens et aux Canadiennes. »

M. Delano ajoute qu’il sera important que les gens aient en main des renseignements fiables et crédibles qu’ils pourront transmettre à leurs parents et amis en cette période de distanciation sociale, et que la technologie permet de combler le fossé. « On peut comprendre que les patients oublient environ 80 % de ce que leur professionnel de la santé leur dit. S’ils ne sont pas en mesure de se présenter à leur rendez-vous accompagnés, iMD leur permet d’obtenir l’information nécessaire après la consultation et de la transmettre à leurs proches. Cela peut aider à réduire l’anxiété, la confusion et la mésinformation des patients.

Une ressource comme iMD, qui regorge de renseignements conviviaux et visuellement attrayants, permet aux patients de mieux comprendre leur état de santé mentale. Ils seront ainsi en mesure de prendre des décisions plus éclairées et responsables, ce qui constitue un pilier de l’approche orientée vers le patient et axée sur le rétablissement.

À propos de la Commission de la santé mentale du Canada

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) dirige l’élaboration et la diffusion de programmes et d’outils novateurs en vue d’appuyer la santé mentale et le bien-être de la population canadienne. Par le mandat unique que lui a confié le gouvernement du Canada, la CSMC aide les gouvernements et les organisations à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale à appliquer de saines politiques publiques. www.commissionsantementale.ca

À propos d’iMD Health Global

iMD Health Global est une société torontoise primée de développement de logiciels axée sur une éducation novatrice en matière de soins de santé. Depuis 2010, iMD a élargi son produit phare, app.imdhealth.com, désormais la plus grande plateforme numérique de mobilisation et de sensibilisation des patients au Canada. Implantée « là où les soins sont prodigués » (At The Point of Care®), la plateforme infonuagique iMD est utilisée par les professionnels de la santé pour établir un lien plus profond avec le patient et optimiser le transfert de connaissances à propos de l’état de santé et du plan de traitement de celui-ci. Grâce à l’intégration harmonieuse de plus de 80 000 images, brochures et vidéos (couvrant 2 100 sujets liés aux soins médicaux) provenant de partenaires de confiance (notamment des associations de soins de santé, des agences gouvernementales de santé et la clinique MAYO, reconnue à l’échelle mondiale), iMD offre une interface primée qui rend l’éducation des patients à la fois efficace et efficiente. Au terme d’une consultation, un résumé des renseignements dont il a été question peut être envoyé par courriel au patient ou imprimé afin que celui-ci puisse le lire et poursuivre son apprentissage à la maison, ce qui améliore ses connaissances en matière de santé et accroît sa fidélité au plan de traitement. La plateforme iMD est utilisée dans des cliniques, des hôpitaux, des pharmacies, des établissements de soins de longue durée, des cliniques de perfusion et des milieux de soins à domicile. iMD est une filiale de CloudMD Software & Services. www.imdhealth.com

À propos de CloudMD Software & Services

CloudMD Software & Services inc. (TSXV : DOC, OTCQB : DOCRF, Francfort : 6PH) est une entreprise de télésanté qui révolutionne la prestation de services de santé aux patients. CloudMD numérise la prestation des soins de santé en proposant une approche centrée sur le patient misant sur la continuité des soins. L’entreprise offre des solutions technologiques SAAS aux prestataires de soins de santé partout en Amérique du Nord et a mis au point une technologie brevetée fournissant des soins de santé de qualité grâce à une gamme holistique de produits couvrant les cliniques de soins primaires hybrides, les soins spécialisés, la télémédecine, les services de santé mentale, les ressources éducatives et l’intelligence artificielle (IA). CloudMD dessert actuellement un écosystème combiné de plus de 500 cliniques, près de 4 000 praticiens certifiés et 8 millions de dossiers de patients à l’échelle de l’Amérique du Nord. www.cloudmd.ca