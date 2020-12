MONTRÉAL, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA) a annoncé aujourd’hui que ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 seront publiés après la clôture du marché le 15 décembre 2020. La Société tiendra une webdiffusion à 17 h 00 (heure de l’Est) pour discuter de ses résultats financiers.



Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Sur le site Web : www.davidstea.com, dans la section « Investisseurs ».

Une rediffusion en ligne de la webémission sera publiée dans les deux heures qui suivent la fin de l’appel et sera disponible pendant une période de 30 jours.

À propos de DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA sont un important détaillant de marque et un distributeur de gros en pleine croissance de thé de spécialité en vrac, offrant une sélection exclusive et différenciée de mélanges de thés signature, d’origine unique, de thés préemballés, de sachets de thé et de cadeaux et accessoires liés au thé, principalement sur sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr. En mettant l'accent sur les saveurs innovantes, les ingrédients associés au bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières dont l’objectif est de rendre le thé accessible à un large public. Une sélection de produits Les Thés DAVIDsTEA est également vendue dans plus de 2 500 supermarchés et pharmacies à travers le Canada. La Société exploite également 18 magasins au Canada et son siège social est établi à Montréal, au Canada.