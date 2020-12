COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 14 décembre 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de novembre 2020

En novembre 2020, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 87,5 % par rapport au mois de novembre 2019 avec 1,0 millions de passagers accueillis.

Le trafic total du Groupe ADP1 est en baisse de 58,6 % par rapport au mois de novembre 2019 avec 6,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E (halls K et L) et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le terminal 2AC, fermé depuis le 1er décembre, rouvrira à partir du 17 décembre. À Paris- Orly, Orly 3 et Orly 4 sont ouverts au trafic passagers. Orly 4, fermé depuis le 19 novembre, est de nouveau ouvert depuis le 10 décembre. Orly 1B, fermé depuis le 11 novembre, rouvrira à partir du 16 décembre.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, et concernant l'activité commerciale régulière, l'ensemble des aéroports sont ouverts à tout type de vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad, notamment, sont ouverts pour des vols domestiques et pour des liaisons commerciales internationales régulières se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 85,4 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Asie-Pacifique (- 94,8 %), Amérique du Nord (- 93,1 %), Amérique Latine (- 90,3 %), Moyen-Orient (- 85,9 %), Afrique (- 78,3 %), DROM-COM (- 68,6 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 90,8 % ;

Le trafic France est en décroissance de 84,1 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 86,7 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 26,6 %, en hausse de 1,4 point par rapport à novembre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en baisse de 61,0 % avec un total de 88,2 millions de passagers accueillis.

Depuis le début de l’année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 68,9 % avec un total de 31,1 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 68,5 %. Le taux de correspondance s'établit à 23,2 %, en hausse de 0,6 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital2, est en baisse de 67,1 % sur le mois de novembre 2020 et en baisse de 74,4 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 20193. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 69,5 % depuis le début de l’année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 74,6 % sur le mois de novembre 2020 et en décroissance de 65,5 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 83,0 % sur le mois de novembre 2020 et en décroissance de 76,8 % depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital4 depuis le mois de juillet 2020, est en baisse de 62,4 % sur le mois de novembre 2020.







Passagers Nov. 2020 Var. 20/19 Jan.- Nov 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 632 451 - 88,8 % 21 121 477 - 70,0 % 26 905 621 - 64,6 % Paris-Orly 357 872 - 84,2 % 9 961 845 - 66,3 % 12 277 083 - 61,7 % Total Paris Aéroport 990 323 - 87,5 % 31 083 322 - 68,9 % 39 182 704 - 63,7 % Santiago du Chili 484 776 - 74,6 % 7 757 306 - 65,5 % 9 878 484 - 60,0 % Amman 106 797 - 83,0 % 1 915 860 - 76,8 % 2 575 451 - 71,0 % New Delhi 2 506 648 -60,4 % 25 595 848 -58,8 % 31 904 378 -53,3 % Hyderabad 948 584 -52,1 % 8 427 957 -58,3 % 10 485 276 -52,6 % Cebu 44 010 -95,6 % 2 678 799 -76,7 % 3 858 561 -69,1 % Total GMR Airports 3 499 242 - 62,4 % 36 702 604 -60,9 % 46 248 215 -55,1 % Antalya 521 598 - 61,6 % 9 510 673 - 72,7 % 10 421 651 - 70,8 % Ankara 362 930 - 65,3 % 4 763 328 - 62,7 % 5 693 732 - 59,1 % Izmir 395 229 - 56,2 % 5 163 095 - 55,2 % 6 032 496 - 51,5 % Bodrum 56 782 - 43,4 % 1 458 174 - 65,7 % 1 547 268 - 64,4 % Gazipaşa Alanya 22 026 - 46,0 % 257 120 - 75,6 % 304 550 - 72,0 % Médine 101 842 - 82,7 % 2 144 037 - 71,9 % 2 898 480 - 65,2 % Tunisie 9 750 - 85,6 % 316 603 - 89,4 % 376 826 - 87,7 % Géorgie 15 021 - 93,7 % 621 989 - 84,7 % 869 547 - 80,0 % Macédoine du Nord 45 218 - 76,0 % 732 986 - 70,5 % 929 837 - 64,9 % Zagreb(5) 42 715 - 82,7 % 883 325 - 72,4 % 1 114 470 - 67,4 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk)(6) 1 573 111 - 67,1 % 25 851 330 - 69,5 % 30 188 857 - 66,2 % Total TAV Airports 1 573 111 - 67,1 % 25 851 330 - 74,4 % 30 188 857 - 66,2 %





Mouvements d'avions Nov. 2020 Var. 20/19 Jan.- Nov 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 10 926 - 71,1 % 199 148 - 56,7 % 237 513 - 52,4 % Paris-Orly 3 666 - 77,0 % 76 803 - 62,1 % 92 678 - 57,9 % Total Paris Aéroport 14 592 - 72,9 % 275 951 - 58,3 % 330 191 - 54,1 % Santiago du Chili 4 783 - 63,6 % 56 749 - 60,5 % 70 401 - 55,3 % Amman 1 749 - 69,9 % 22 233 - 69,8 % 28 354 - 64,4 % New Delhi 20 161 -48,4 % 194 352 - 51,6 % 233 968 - 46,9 % Hyderabad 8 865 -45,0 % 82 362 - 50,5 % 99 322 - 45,4 % Cebu 535 -93,9 % 25 627 - 73,3 % 35 269 - 66,4 % Total GMR Airports 29 561 -53,8 % 302 341 -54,5 % 368 559 -49,3 % Antalya 3 963 - 53,1 % 59 788 - 68,8 % 72 008 - 63,6 % Ankara 3 071 - 55,3 % 37 057 - 55,7 % 43 680 - 52,3 % Izmir 3 154 - 44,4 % 38 025 - 46,5 % 44 477 - 42,3 % Bodrum 542 - 14,9 % 10 250 - 62,0 % 11 491 - 58,3 % Gazipaşa Alanya 178 - 39,5 % 2 116 - 69,2 % 2 578 - 63,8 % Médine 1 114 - 73,7 % 17 207 - 69,0 % 22 246 - 63,2 % Tunisie 150 - 72,4 % 3 241 - 82,4 % 3 748 - 80,3 % Géorgie 784 - 69,9 % 11 276 - 71,5 % 13 812 - 67,7 % Macédoine du Nord 689 - 53,6 % 8 369 - 58,6 % 9 954 - 54,0 % Zagreb(5) 1 556 - 53,5 % 20 118 - 51,8 % 23 469 - 47,6 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk)(6) 15 201 - 55,5 % 207 447 - 62,7 % 247 463 - 58,0 % Total TAV Airports 15 201 - 55,5 % 207 447 - 68,9 % 247 463 - 58,0 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Nov. 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Nov. 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 84,1 % 20,2 % - 57,8 % 20,3 % Europe - 90,8 % 31,3 % - 71,2 % 40,8 % Autre International



dont - 85,4 % 48,5 % - 70,5 % 39,0 % Afrique - 78,3 % 20,4 % - 66,2 % 12,2 % Amérique du Nord - 93,1 % 5,4 % - 79,5 % 7,2 % Amérique Latine - 90,3 % 2,5 % - 70,1 % 2,9 % Moyen-Orient - 85,9 % 6,1 % - 70,6 % 4,9 % Asie-Pacifique - 94,8 % 2,9 % - 78,8 % 4,4 % DROM-COM - 68,6 % 11,2 % - 46,3 % 7,4 % Total Paris Aéroport - 87,5 % 100,0 % - 68,9 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Nov. 2020 Var. 20/19 Jan.- Nov. 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 129 116 - 86,7 % 3 545 148 - 68,5 % Taux de correspondance 26,6 % + 1,4 pt 23,2 % + 0,6 pt Taux de remplissage 45,5 % - 40,0 pts 69,7 % - 16,9 pts

(1) Passagers au départ

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% ne prend pas en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019 et intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er mars 2020. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic du groupe @100 % est en baisse de 63,6 % depuis le début de l'année. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 69,3 % depuis le début de l'année et de 80,2 % sur le mois de novembre.

2 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

3 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

4 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

5 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

6 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

