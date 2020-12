Paris, le 14 décembre 2020, 19h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

CDP Report 2020 : Eramet récompensé pour ses progrès dans la lutte contre le changement climatique

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, a obtenu la note B, en net progrès, dans la partie climat du classement 2020 du Carbon Disclosure Project (CDP), organisme international de référence dans l’évaluation de l’impact environnemental des entreprises.

Eramet accède à la catégorie des entreprises leaders dans son secteur d’activité de « fusion, raffinage et formage de métaux » avec la note de B, contre D en 2019, récompense de ses actions volontaristes dans le domaine. Le Groupe accède ainsi cette année à un niveau supérieur à la moyenne des compagnies du secteur, dans ce classement qui évalue de A à D- la performance de plus de 5 800 entreprises, en utilisant une méthodologie complète, indépendante et transparente.

Le CDP souligne la démarche de progrès continu engagée par Eramet pour réduire ses émissions de CO 2 , grâce à un plan d’action dont la stratégie long terme autour des métaux de la transition énergétique est un des points forts.

Eramet, au travers de sa feuille de route RSE, s’est fixé un objectif ambitieux de réduction de 26% de tonne CO 2 par tonne de produit sortant d’ici 2023, en s’appuyant sur trois leviers majeurs : l’optimisation des consommations d’énergie, la décarbonation des énergies achetées et l’évolution du mix d’activité vers des activités moins émettrices.

L’année 2020 a été marquée par des avancées concrètes avec l’obtention de la certification ISO 50001 (management de l’énergie) par trois nouveaux sites au Gabon et en Nouvelle-Calédonie ainsi que la signature d’un contrat pour l’approvisionnement des usines d’Eramet Norway en électricité d’origine éolienne avec Green Investment Group (GIG).

Pierre Gueudet, Directeur Energie et Climat, a déclaré :

« Le classement du CDP confirme la dynamique initiée par le Groupe pour une économie toujours moins carbonée. Il constitue pour les équipes d’Eramet un encouragement à poursuivre nos actions pour atteindre les objectifs ambitieux de notre feuille de route RSE, contribuer à la transition énergétique et travailler sur notre trajectoire long terme ».

Calendrier

16/02/2021 : Publication des résultats annuels 2020

26/04/2021 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

