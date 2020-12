Jobindex A/S har i dag uddelt 4000 gratis medarbejderaktier til 207 medarbejdere i Jobindex koncernen inklusive direktionen som meddelt i sidste kvartalsmeddelelse. Aktierne er købt til 1200 kr. pr. aktie svarende til en samlet værdi på 4,8 mio. kr. Medarbejdere, der har været ansat i over 25 timer om ugen i hele 2019 og 2020, får hver 20 Jobindex aktier. Aktierne er ikke båndlagte og kan således sælges med det samme. Aktierne er købt af hovedaktionæren i Jobindex A/S, Danielsen.com aps, der har solgt de 4000 Jobindex aktier til Jobindex A/S.

