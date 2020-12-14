德克萨斯奥斯汀和荷兰恩斯赫德, Dec. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werksis很高兴地宣布已经其长期持有并将于2023年下半年到期的ISO 9001认证，同时将之前的TS 16949:2009汽车质量认证升级为新的IATF 16949:2016认证，为其常州电极涂层及电池组装厂在BSI（British Standards Institute，英国标准协会）进行注册。



国际汽车工作组（International Automotive Task Force）的IATF 16949:2016认证是首选汽车质量管理体系，通过整合VDA（德国）、AIAG和QS-9000（北美）、AVSQ（意大利）、FIEV（法国）和SMMT（英国）等众多国际汽车质量管理系统取代了ISO/TS 16949:2009标准。

Lithium Werks全球质量总监Marcus Higginbotham表示，“IATF 16949:2016认证是汽车行业最严格的质量标准，取得这一认证表明我们员工对质量的追求和技术的熟练程度，也证明了公司管理层对质量的承诺。”

这项IATF 16949标准将按照每位客户的要求实施，并且整合到Lithium Werks的运营理念和现行的质量控制体系之中。

Lithium Werks全球销售副总裁Don Lenz表示，“这些认证会使我们的客户相信，这些电池不仅可用于电力、安全、生命™至关重要的运输应用，而且可用于需要最低总拥有成本的所有垂直行业。”

Lithium Werks祝贺其常州团队取得这一重大成就。

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