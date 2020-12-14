德州奧斯汀及荷蘭恩舍爾德, Dec. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks 欣然宣佈已為其常州電極塗層及電池裝配工廠更新其一直持有的 ISO 9001 認證，有效期現至 2023 年末，並將先前的 TS 16949:2009 汽車品質認證升級為新的 IATF 16949:2016 認證，該認證已於英國標準協會 (British Standards Institute) 註冊。



國際汽車推動小組 IATF 16949:2016 是首選的汽車品質管理系統，透過整合許多國際汽車品質管理系統（例如德國的 VDA、北美的 AIAG 及 QS-9000、意大利的 AVSQ、法國的 FIEV 及英國的 SMMT）取代 ISO/TS 16949:2009。

Lithium Werks 全球品質總監 Marcus Higginbotham 說：「IATF 16949:2016 是汽車行業中最嚴格的品質標準，而獲得此認證表明員工的奉獻、成熟度以及管理層對品質的承諾。」

IATF 16949 標準按照客戶的要求實施，並整合到 Lithium Werks 營運理念及現有的 QMS。

Lithium Werks 全球銷售副總裁 Don Lenz 說：「這些認證將為我們的客戶提供信心，這些電池不僅可就 Power, Safety, Life™ 至關重要的運輸應用進行設計及使用，更可用於要求總體擁有成本最低的所有垂直行業。」

Lithium Werks 祝賀其常州團隊取得這個里程碑式的成就。

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