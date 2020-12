Inbank allkirjastas 14.12.2020 lepingu 53% omandamiseks sõidukite täisteenusrendi ettevõttes Mobire Group OÜ. Poolte kokkuleppel tehingu hinda ei avalikustata.

Tehingu eesmärgiks on tugevdada Inbanki positsiooni autode finantseerimise turul ning siseneda uuenduslikku püsitasul põhinevasse autokasutuse ärimudelisse. Osaluse omandamine Mobire Groupis ei oma olulist mõju Inbanki majandustegevusele. Tehingu järel jätkab Mobire tegevust senise nime all.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul liigub maailm täna selgelt püsitasul põhinevate ärimudelite suunas. „Kuna pikaajalise autokasutuse teenust on võimalik edukalt skaleerida, siis näeme selles äris väga suurt kasvupotentsiaali,“ ütles Põldoja. Tema sõnul on Mobire Eestis uue tootekategooria tutvustamisel head tööd teinud, ühist kasvuvõimalust näeb Põldoja aga eelkõige Läti ja Leedu turgudel. „Tunneme hästi autode finantseerimise valdkonda ja Baltikumi turgu, selles mõttes sobib Mobire Inbanki portfelli kenasti,“ ütles Põldoja.



Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3200 aktiivset koostööpartnerit ja 600 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



Mobire Group pakub Eestis, Lätis ja Leedus sõidukite täisteenusrenti era- ja äriklientidele. Mobire autopargis on üle 2300 sõiduki ja ettevõtte 2019. aasta konsolideeritud käive oli 15,3 miljonit eurot.



Lisainfo:



Merit Arva

Inbank AS

korporatiivkommunikatsiooni juht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550