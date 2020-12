AS LHV Group

December 15, 2020 01:00 ET

AS LHV Group teenis novembris konsolideeritud puhaskasumit 4,3 miljonit eurot. Pank teenis 4,4 miljonit eurot puhaskasumit, sealjuures 0,6 miljonit eurot puhaskasumit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Varahaldus teenis 0,3 miljonit eurot puhaskasumit.

November oli kõigi LHV ärisuundade lõikes tugev kuu. Lisaks ärimahtude kasvule ja klientide aktiivsele tegutsemisele mõjutas novembri tulusid ka varem soetatud laenuportfelli ostuallahindluse osaliselt tuludes kajastamine. Tulemusena oli grupi kulu/tulu suhe 38,9%.

LHV Pank sai novembris juurde rekordiliselt 6300 pangaklienti. Suurt aktiivsust näitasid ka investeerimishuvilised, kui novembris toimunud Börsihai aktsiamängus osales kokku pea 6600 mängijat. Novembris tõime turule Google Pay maksevõimaluse, mis tähendab, et nüüd saavad oma nutiseadmetega maksta pea kõik LHV pangakaardiomanikud.

Aktiivne oli november ka LHV Varahalduse jaoks. Klientide hulk jätkas suurenemist ning jaanuari alguses liigub osakute vahetamise tulemusena LHV pensionifondidesse rekordilised 38 miljonit eurot. Seoses pensionireformiga suurenes pea poole võrra III samba klientide hulk. Detsembri esimestel päevadel tõi LHV turule Eesti esimese rohelise III samba pensionifondi.

LHV konsolideeritud hoiuste maht kasvas novembris 295 miljoni euro võrra 3,63 miljardi euroni, peamiselt tulenes kasv maksevahendajatest klientide hoiustest. Konsolideeritud laenuportfell suurenes 31 miljoni euro võrra 2,17 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht suurenes 28 miljoni euro võrra 1,52 miljardi euroni. Tugeva kasumiga november tasandas oktoobri mahajäämuse finantsplaaniga võrreldes ning finantsplaan püsib.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 247 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





