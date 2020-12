L'éditeur de logiciels SaaS Ringover accélère et lance une campagne de recrutement de grande envergure pour accompagner sa forte croissance en France comme à l’international.

S'appuyant sur ses compétences d'opérateur télécom européen, Ringover a conçu une solution de téléphonie cloud qui permet de gérer et piloter ses appels professionnels simplement depuis n'importe quel support (PC, smartphone, poste téléphonique) et de se connecter aux outils métiers de l’entreprise. Intégrant visioconférence et messagerie instantanée, le logiciel s'adapte aux nouveaux usages télécoms en entreprise grâce à une interface simple et intuitive. Aucune compétence technique n'est nécessaire pour sa mise en œuvre. Ringover a choisi de s’appuyer à la fois sur des équipes internes et sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs ou intégrateurs pour commercialiser son offre. A ce jour, une centaine de collaborateurs sont mobilisés sur Ringover qui réalise sur 2020 une croissance de plus de 100%.

Ce solide positionnement a permis à Ringover de se distinguer durablement sur son marché et de connaître une forte accélération de ses ventes. C’est dans ce contexte que l’éditeur souhaite étoffer ses équipes techniques, marketing, commerciales et service client. En rejoignant Ringover, les futurs collaborateurs intégreront un éditeur dynamique qui positionne les valeurs d’innovation, d’expertise et d’excellence opérationnelle au centre de sa stratégie de croissance. Ringover s’attachera à leur proposer un cadre de travail unique où ils pourront acquérir en continu de nouvelles expertises et évoluer dans un environnement bienveillant.

Présentation de quelques postes ouverts chez Ringover :

- Ingénieur Système et DevOps

- Développeur fullstack JS/PHP

- Business Developer dans toute la France

- Responsable Ventes Indirectes en France, au Royaume-Uni et en Espagne

- Assistant(e) Administration des Ventes

- Responsable Marketing UK

- Video Content Manager

Une présentation des postes est disponible à l’adresse suivante : https://www.ringover.fr/rejoignez-nous

Jean-Samuel NAJNUDEL chez Ringover « Nous sommes fiers d’annoncer cette campagne de recrutement de grande envergure qui met en évidence notre volonté de passer un cap et de compléter notre équipe actuelle qui a été à l’origine de notre succès. Nous allons offrir à nos futures recrues l’opportunité de participer à un projet d’entreprise stimulant et fédérateur. Convaincus que notre avenir passera en grande partie par l’évolution de nos équipes, nous allons donc investir à long terme pour faire évoluer notre gouvernance RH afin d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents. »