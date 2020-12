December 15, 2020 02:10 ET

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 15.12.2020 klo 9.10

SaraRasa laajentaa tuotantoaan Indonesiassa





Dovre Groupin oman pääoman ehtoisen sijoituksen (omistusosuus 19,86 %) SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö PT SaraRasa Biomass (Yhtiö) on päättänyt laajentaa tuotantoaan tehdaslokaatiossaan Surabayassa.

Nykyinen tuotantokapasiteetti nousee yli 20 %:a ja varastointikapasiteetti yli 100 %:a verrattuna vuoteen 2020. Tehtaan laajennusosan odotetaan olevan valmis elokuuhun 2021 mennessä. Nykyisen tehtaan laajentamisen odotetaan parantavan tehtaan kannattavuutta mittakaavaetujen ansiosta ja se rahoitetaan Yhtiön ylimääräisillä kassavaroilla.





Lisätietoja:





SaraRasa Bioindo Pte. Ltd.

Ilari Koskelo, johtaja

ilari.koskelo@navdata.fi





Dovre Group Oyj

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

sirpa.haavisto@dovregroup.com





Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 600 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com .

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. on puunjalostusteollisuuden oheisvirroista pellettejä tuottava yhtiö, jonka omistama ja operoima tuotantolaitos sijaitsee Surabayassa Indonesiassa. SaraRasan pääomistajat ovat Navdata Oy, Dovre Group Oyj sekä Finnfund.

