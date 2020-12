COMMUNIQUE DE PRESSE

Free : la 5G sans surcoût sur le plus grand réseau 5G de France

Free lance aujourd’hui la 5G et propose le seul Forfait qui inclut la 5G sans surcoût, avec l’Internet mobile illimité pour les abonnés Freebox. Free opère le plus grand réseau 5G en France avec 5 255 sites actifs couvrant déjà près de 40% de la population. Free rend ainsi la 5G accessible aux français.

La 5G sans surcoût

Fidèle à son histoire, Free a décidé de démocratiser l’accès à la 5G en maintenant ses prix, en augmentant le volume de données (fair use data) et en incluant la 5G dans le Forfait Free.

Le plus grand réseau mobile 5G de France

Avec 5 255 sites actifs, c’est près de 40% de la population qui est déjà couverte. Free dispose ainsi aujourd’hui du plus grand réseau mobile 5G en France qui couvre à la fois des territoires ruraux et des zones urbaines.

Pour son réseau 5G, Free utilise les fréquences de la bande 700 MHz, 1ère bande de fréquences pleinement disponible depuis mi-2019 pour la 5G selon l’Arcep*, ainsi que la bande des 3,5 GHz acquise au terme des enchères en 2020.

Grâce aux investissements réalisés dans son réseau et à l’acquisition de fréquences, Free est capable de proposer dès maintenant à ses abonnés :

­

une large couverture et un bon signal à l’intérieur des immeubles grâce aux fréquences dites basses (700 MHz) qui présentent de très bonnes propriétés de propagation.

des débits ultra-rapides grâce aux 70 MHz dans la bande des fréquences hautes (3,5 GHz) qui permettent d’augmenter considérablement les débits, jusqu’à trois plus rapides que la 4G.

En utilisant des fréquences basses pour la couverture et des fréquences hautes pour les débits, le réseau de Free Mobile fonctionne de manière optimale. C’est d‘ailleurs le choix technique fait par tous les opérateurs lors du déploiement de la 3G et de la 4G.

Free déploie principalement des équipements européens pour développer ses réseaux 4G et 5G. Plus de 2 000 personnes travaillent quotidiennement au déploiement de ce réseau sur l’ensemble du territoire.

Une large gamme de smartphones 5G disponibles

Free donne accès aux derniers smartphones 5G en proposant à ses abonnés une large gamme de smartphones 5G dès 319€. Comme il l’a toujours fait, Free facilite de manière transparente et responsable l’accès à un nouveau terminal 5G en proposant des facilités de paiement (4x sans frais) et de la location, dans sa boutique en ligne.





La 5G, une technologie performante du point de vue énergétique

La 5G est une technologie éco-performante, car elle va permettre d’absorber la très forte croissance actuelle du trafic des données mobiles (+30% chaque année), sans pour autant faire exploser la consommation énergétique des réseaux.

Le déploiement de la 5G est ainsi plus économe d’un point de vue énergétique que la densification du réseau 4G. En France, les réseaux 4G arriveront très bientôt à saturation et sans la 5G, il faudrait envisager une forte augmentation du nombre de sites mobiles. A l’inverse, une antenne installée en 5G 3,5 GHz écoulera un débit plus important tout en ayant une consommation énergétique maîtrisée.

La technologie 5G est en effet la 1ère génération d’équipements mobiles dits éco-conçus ou green by design, c’est-à-dire qui intègrent dès leur conception la prise en compte des enjeux énergétiques. Ce sont des équipements ultra-intégrés, avec des logiciels permettant d’activer des fonctionnalités de mise en veille avancées : les antennes 5G n’émettent que lorsque cela est nécessaire, en fonction des besoins sur une zone donnée.





Une offre accessible dès aujourd’hui

Le Forfait Free 5G est accessible dès aujourd’hui pour les abonnés actuels au Forfait mobile Free : l’enrichissement de leur Forfait se fait sans surcoût.

Les nouveaux abonnés au Forfait mobile Free bénéficient également du Forfait Free 5G dès aujourd’hui.

Pour en profiter, rien de plus simple : il suffit d’activer son service 5G en ligne dans son espace abonné.

Où trouver le nouveau Forfait Free 5G ?

> Sur le site mobile.free.fr

> Dans l’une des 105 boutiques Free ou sur les Bornes Free : voir la carte ici

La carte de couverture réseau mobile est accessible sur mobile.free.fr/couverture/

Free : le plus grand réseau 5G en France en nombre de sites 5G en service : 5 255 sites 700 MHz /3,5GHz (dont 220 sites en 3,5 GHz) en France métropolitaine au 14 /12/ 2020.

Nombre de sites 5G autorisés par l’ANFR (pouvant donc être mis en service par les opérateurs) sur anfr.fr

Offre soumise à conditions. Réseau 5G en cours de déploiement accessible en France Métropolitaine avec offre et mobile compatibles, uniquement en zones couvertes. Couverture détaillée et mobiles compatibles sur mobile.free.fr

Forfait Free (activation 5G nécessaire dans l’Espace Abonné) : Internet mobile en France métropolitaine,

pour les non abonnés Freebox : 150 Go en 5G/4G+/4G/3G avec mobile 5G, 100 Go en 4G+/4G/3G avec mobile 4G+/4G ou 3 Go en 3G avec mobile 3G ; pour les abonnés Freebox : 5G et 4G/4G+ illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 5G, 4G+/4G illimitée et 100 Go en 3G avec mobile 4G+/4G ou 3 Go en 3G avec mobile 3G. Débit réduit au-delà des 150 Go, 100 Go et 3 Go. SIM/eSIM 10€. Tarif Abonné Freebox Pop : réduction de 10€/mois sur un seul Forfait Free. Tarif Abonné Freebox (hors abonnés Freebox Pop) : réduction de 4€/mois jusqu’à quatre Forfaits Free. Réductions réservées aux abonnés Freebox, dans le cadre de l’offre multi-lignes (même RIB et même adresse). Perte des réductions en cas de résiliation du Forfait Freebox Pop/Freebox.

Kit main-libre recommandé.

*Source Arcep : https://www.arcep.fr/nos-sujets/parlons-5g-toutes-vos-questions-sur-la-5g.html





A propos de Free



Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d’abonnés au 30 septembre 2020. Avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe devient le 6ème opérateur mobile en Europe.1

Annexe : visuels et cartes de couverture 5G des opérateurs dans le PDF disponible en ligne

Communiqué de presse disponible en PDF ici ou sur www.iliad.fr

Une photothèque est également accessible sur notre site.

1 En nombre d’abonnés mobiles en Europe, hors M2M.

Pièce jointe