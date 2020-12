USERCUBE, éditeur de solutions d’administration et de gouvernance des identités (IGA), étoffe son équipe de Recherche et Développement en recrutant Philippe-Alexandre MARTIN en qualité de Responsable adjoint de la R&D.

Rattaché à Nicolas MOYERE, Associé et Directeur technique de USERCUBE, Philippe-Alexandre MARTIN va jouer un rôle stratégique pour accompagner USERCUBE dans l’évolution de son offre IAM-IAG SaaS en contribuant à faire évoluer ses fonctionnalités et en travaillant sur les nouvelles orientations à venir. Il jouera également un rôle d’encadrement en pilotant une partie de l’équipe technique et R&D de l’éditeur.

Nicolas MOYERE, Associé et Directeur technique de USERCUBE « L’innovation est au cœur de notre offre et nous amène à investir en continu pour conserver un niveau d’excellence et nous distinguer sur le marché de l’IAM et de l’IAG où les solutions existantes sont trop souvent complexes à mettre en œuvre et non adaptées aux nouveaux usages. Philippe-Alexandre MARTIN va nous aider à passer un cap, à renforcer notre R&D et à piloter nos équipes de développement. »

Philippe-Alexandre MARTIN, Responsable Adjoint de la R&D « USERCUBE a su occuper une place unique sur son marché avec sa solution SaaS de nouvelle génération. Nous allons continuer d’innover pour offrir toujours plus de qualité à nos clients et accélérer notre croissance en France comme à l’international. Je suis enchanté de jouer un rôle actif dans son équipe de R&D et de mettre mon savoir-faire au service d’une entreprise qui donne un vrai sens aux valeurs de performance, de partage, d’engagement et d’innovation. »

Philippe-Alexandre MARTIN, 41 ans, est ingénieur diplômé de l’INSA