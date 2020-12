MONTRÉAL, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com, une plateforme de courrier électronique dotée de suites complètes de conformité et de création de contenu, est heureuse de fournir une mise à jour sur son partenariat stratégique avec HealthCentric AI Inc. (« HealthCentric »), qui a été annoncé le 1er décembre 2020.



Depuis cette semaine, HealthCentric a déployé une version bêta de sa plateforme à l’adresse www.healthcentric.ai. La plateforme est accessible aux professionnels de la santé aux États-Unis, y compris les médecins, les conseillers en santé, les infirmières et les diététiciens, qui souhaitent travailler avec une suite clinique utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer la relation et la communication entre le praticien et le patient. En mettant en œuvre l'apprentissage machine, l'Internet des objets et la chaîne de blocs, ils ont établi la relation la plus efficace possible qui soutient le patient et le praticien d'une visite à l'autre, tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des données cliniques.

« Le lancement en ligne de la version bêta de HealthCentric est notre meilleur outil de marketing, car il permettra aux professionnels de la santé américains de tester et d'évaluer ses fonctionnalités avancées et de signaler tout problème à nos développeurs afin que nous puissions lancer la meilleure plateforme possible », a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Nous croyons que ce partenariat et son potentiel de partage des revenus, décrits dans notre communiqué précédent, pourraient être très bénéfiques pour Intema. »

Par ailleurs, Intema a le plaisir d'annoncer le rétablissement partiel d'un contrat qui avait été résilié par une grande institution financière canadienne à la fin de 2019. Le contrat renouvelable d'un an débute en décembre 2020 et comprend principalement du marketing par courriel, des bulletins d'information, des publications et des communications aux employés par le biais de la plateforme eFlyerMaker d'Intema. Intema poursuivra ses efforts afin de rétablir ce contrat sous sa forme initiale.

À propos d’Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.