CAMBRIDGE, Mass. and MADRID, España, Dec. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Devo, la compañía de seguridad y análisis de datos nativa en la nube, ha sido nombrada partner tecnológico del año por parte de Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) gracias a su compromiso a la hora de ayudar a sus clientes a construir, comercializar y vender sus soluciones para un desarrollo exitoso de sus negocios en la nube.



Los premios otorgados por la APN reconocen a aquellos miembros líderes en sus sectores, y que juegan un papel clave a la hora de ayudar a sus clientes a fomentar la innovación y construir soluciones sobre AWS. Este premio distingue a Devo como socio de AWS que destaca por encima del resto al ofrecer un modelo de negocio "born-in-cloud" especializado y colaborativo.

Devo, como partner especializado de AWS, colabora con grandes empresas para ayudarles a obtener información de valor, enriqueciendo todos sus datos con información contextual para mejorar tanto procesos de negocio como de seguridad. Con el acceso a Devo a través de AWS Marketplace, las empresas obtienen la capacidad de migrar cargas de trabajo adicionales a la nube mientras supervisan sus entornos, ya sean híbridos o cloud-only. Gracias a su plataforma totalmente escalable en la nube y multiusuario, Devo permite a las empresas operar con logs, métricas u otros tipos de datos a un coste total significativamente más bajo.

“Nuestra asociación con AWS es de un valor incalculable, ya que nos proporciona una escalabilidad ilimitada para satisfacer un buen número de las necesidades de las empresas más grandes del mundo, las cuales generan enormes volúmenes de datos, ya sean 30 TB al día, 50 TB al día o más", afirma Upesh Patel, SVP de Desarrollo Corporativo de Devo. "Ser reconocido como socio tecnológico del año por la APN ratifica la constante implicación de Devo a la hora de dotar a nuestros clientes de una solución flexible y eficiente en la nube que les proporcione visibilidad y acceso en tiempo real a todos sus datos, permitiéndoles impulsar su negocio".

El licenciamiento de Devo a través de AWS proporciona además una serie de beneficios adicionales, tales como el acceso global al servicio, así como la compatibilidad con GovCloud de AWS, cuyo objetivo es atender mercados y regulaciones específicas como GDPR.

Para más información sobre Devo en AWS re:Invent 2020, visita la web del evento.

Acerca de Devo

Devo multiplica el valor de los datos de sistemas para las empresas más digitalizadas del mundo, haciendo uso de ellos de forma inmediata. Solo la plataforma de análisis de datos nativa en la nube de Devo responde tanto a la explotación de volumen de datos como a las nuevas exigencias de los algoritmos y de la automatización. Esto permite que los equipos de seguridad y operaciones de TI puedan completar la transformación y digitalización de los datos de sistemas para hacer evolucionar a las grandes empresas. Fundada en España en 2011, y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo es una empresa privada y está respaldada por Insight Partners, Georgian, and Bessemer Venture Partners. Para más información visita www.devo.com .

