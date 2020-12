December 15, 2020 08:30 ET

Investors House Oyj

Lehdistötiedote 15.12.2020 klo 15:30

INVESTORS HOUSEN RAHASTO MYI HALLIKIINTEISTÖN IKAALISISSA

Investors Housen tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima erikoissijoitusrahasto on tänään toteuttanut Ikaalisten kaupungissa sijaitsevaa hallikiinteistöä koskevan kaupan. Ostajana on paikallinen sijoittaja Matti Hiekka. Kauppahinta on lievästi positiivinen suhteessa taseen käypään arvoon.

”Olemme omistusaikanamme neuvotelleet kohteeseen pitkän vuokrasopimuksen ja tämän jälkeen myyneet kiinteistön. Kohde sijaitsee Ikaalisten kylpylän alueella, mutta ei ole olennainen osa alueen kehittämistä. Olemme myös varmistaneet kylpylän huoltotoimintojen jatkumisen kaupan jälkeen.”, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen

