Mind7 Consulting, une ESN spécialisée dans la mise en œuvre de solutions permettant d’améliorer la performance opérationnelle au sein des entreprises et organisations, réalise avec succès une mission de conseil pour accompagner la Ligue nationale contre le cancer dans sa transformation digitale.



La Ligue nationale contre le cancer est une association qui joue un rôle majeur en matière de lutte contre le cancer : financement, recherche, prévention, dépistage, aide aux malades. Dans ce contexte, l’association a souhaité lancer sa transformation digitale pour mener à bien sa mission, simplifier le travail de ses équipes et proposer un nouvel outil de collecte à ses donateurs en remplacement de sa solution actuelle qui ne répondait plus aux nouveaux usages, par exemple pour l’engagement et la collecte à partir des réseaux sociaux.



Dans le cadre d’un mécénat de compétences, la Ligue nationale contre le cancer s’est appuyée sur l’expertise de Mind7 Consulting pour initier ce projet. Cette intervention a été réalisée dans un délai maitrisé et a permis de couvrir différents points allant de l’audit de l’existant au lancement de prototypage en passant par des recommandations et la préparation d’un cahier des charges pour sélectionner les solutions technologiques les mieux adaptées aux besoins spécifiques de l’association.



Stratégique, ce projet est d’une importance majeure pour la Ligue nationale contre le cancer et au cœur de son bon fonctionnement, que ce soit pour piloter ses opérations de gestion courante (éviter les ressaisies, automatisation de process comme la génération automatique de reçus fiscaux pour les donateurs, pilotage des campagnes, etc.) ou pour faire évoluer ses outils de collecte en les rendant plus ouverts à tous les médias. Enfin, un pan du projet consistait à avoir une vue à 360° sur les relations entretenues avec les donateurs. Au final, l’objectif est de permettre aux équipes de la Ligue nationale contre le cancer de gagner du temps, d’être plus agiles et de se concentrer sur leurs grandes missions.



Réalisée sous forme d’ateliers pour recueillir l’ensemble des besoins sur le terrain, la mission de Mind7 Consulting a donc été un succès opérationnel concret qui a permis à la Ligue nationale contre le cancer de bénéficier d’orientations pertinentes pour lancer sa transformation. Désormais, une nouvelle phase du projet va s’ouvrir avec le choix de solutions permettant d’atteindre précisément les objectifs définis.