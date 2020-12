FRANCFORT, Allemagne, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plupart des fabricants de la région EMOA, dont les processus commerciaux ont été considérablement affectés par la pandémie de COVID-19, continuent de concentrer leurs efforts sur la gestion des perturbations de leur chaîne d'approvisionnement, d'après une nouvelle enquête du cabinet mondial de conseil et de recherche technologique Information Services Group ( ISG , Nasdaq : III ).



Les directives sanitaires, mesures de confinement, fermetures de frontières et placements en télétravail imposés durant la crise ont eu une incidence majeure sur les processus commerciaux de près de 90 % des fabricants interrogés par ISG cet automne. En outre, la quasi-totalité des répondants s'attendent à ce que les besoins des consommateurs changent de manière permanente du fait de la pandémie. Ces mutations surviennent alors que l'industrie automobile mondiale s'engage simultanément dans une transition historique vers des groupes motopropulseurs électriques et de nouveaux concepts d'utilisation.

Or, bien que la COVID-19 ait rendu la nécessité d'une transformation numérique encore plus urgente pour les entreprises concernées, leur degré de réussite est variable et bon nombre d'entre elles ne savent pas comment procéder.

« Dans de nombreuses régions, une prudence considérable règne quant à l'ampleur des ajustements de capacités commerciales nécessaires pour absorber plus sereinement le choc de la pandémie », a indiqué le partenaire d'ISG Christian Decker, responsable des pratiques de fabrication intelligente pour la région EMOA. « Seule une minorité de répondants à notre enquête se déclarent prêts à tenter une nouvelle approche ».

L'étude propose aux fabricants trois recommandations : développer une compréhension holistique du client, instituer une collaboration interdisciplinaire entre les équipes commerciales et techniques, et transformer les relations traditionnelles avec les fournisseurs en partenariats.

Presque tous les fabricants de la zone EMOA avaient déjà commencé à numériser leurs chaînes d'approvisionnement, leur engagement client et d'autres aspects de leur activité de fabrication. Néanmoins, les changements induits par la pandémie ont accru les nécessités et opportunités liées à ce changement, selon ISG. La crise a montré à quel point les fabricants et les constructeurs automobiles sont vulnérables face aux chocs mondiaux, lesquels ont imposé des limitations à grande échelle de leurs activités.

L'ingénierie, les achats, la fabrication, l'assemblage, l'expédition et d'autres processus ont été perturbés par les restrictions découlant de la pandémie, notamment par l'exigence de réduire les interactions physiques entre les employés dans tous les environnements. La digitalisation pourrait aider les fabricants à relever ces défis grâce à certaines percées technologiques telles que les casques de réalité augmentée pour les réparations à distance, ou encore la maintenance prédictive qui vise à réduire les temps d'indisponibilité et les appels des services d'assistance.

Pour 68 % des répondants, la gestion des perturbations de la chaîne d'approvisionnement représentera une priorité majeure au cours des 18 prochains mois. Pourtant, bon nombre d'entreprises concernées ne savent pas comment adapter leur écosystème pour faire face à la crise, que ce soit par le biais de fusions et d'acquisitions, de consortiums industriels ou d'un retour à l'approvisionnement en interne.

L'enquête montre qu'en réalité, la plupart des acteurs du marché ne considèrent pas l'adaptation de leurs feuilles de route comme une priorité dans leur transformation numérique. En dépit de ce constat, la pandémie a augmenté le rapport coût/efficacité pour atteindre un rang de priorité plus élevé parmi les répondants.

En outre, près de 9 fabricants interrogés sur 10 indiquent que leurs clients manifestent le souhait d'un renforcement de l'engagement numérique à leur égard, notamment en termes d'opportunités de concevoir les produits qu'ils demandent. Les deux tiers des sondés constatent également que leur clientèle est désireuse de bénéficier d'options de communication plus étendues.

Près de la moitié des entreprises (45 %) affirment être bien, ou très bien préparées pour répondre aux besoins émergents de leurs clients. En revanche, 39 % d'entre elles affirment que les réticences internes et la lenteur du changement les empêchent d'atteindre cet objectif.

« Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent comprendre l'évolution des besoins des clients et être capables d'y répondre rapidement, explique Christian Decker. Pour atteindre le niveau d'orientation client nécessaire, une collaboration interdisciplinaire s'impose entre tous les secteurs de la chaîne de valeur, ce qui appelle un nouveau modèle opérationnel ».

DXC Technology , T-Systems et Wipro ont soutenu ISG dans la réalisation de l'étude « Pulse Check: Smart Manufacturing – Autumn 2020 », menée auprès de 40 grands dirigeants du secteur de la construction automobile et de la fabrication en région EMOA à l'automne dernier. Pour télécharger un exemplaire de l'étude, rendez-vous sur page Web .

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III ) est un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, y compris plus de 75 des 100 plus importantes entreprises du monde, ISG s'est engagé à aider les entreprises, les organisations du secteur public ainsi que les fournisseurs de services et technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à bénéficier d'une croissance plus rapide. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, comprenant les analyses du cloud, des données et de l'autonomisation ; les conseils en sourcing ; les services de gestion des risques et de la gouvernance ; les services d'opérateurs réseau ; la conception de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; la connaissance du marché, ainsi que la recherche et l'analyse des technologies. Fondé en 2006, et basé à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 300 professionnels aptes au numérique opérant dans plus de 20 pays ; une équipe mondiale connue pour sa réflexion innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie de la technologie et du secteur, ainsi que ses capacités de classe mondiale en termes de recherche et d'analyse basées sur les données de places de marché les plus complètes de l'industrie. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.isg-one.com .

