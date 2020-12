TORONTO, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après 36 années à œuvrer pour améliorer les échanges et les investissements au sein du secteur automobile tout en renforçant le partenariat économique entre le Canada et le Japon, les directeurs et membres de l’Association des manufacturiers d’automobiles japonaises du Canada (JAMA Canada) ont déterminé que l’association avait rempli son mandat avec brio. De ce fait, le bureau de Toronto fermera ses portes à la fin de l’exercice fiscal en cours, c’est-à-dire le 31 mars 2021.



Grâce à l’entrée en vigueur réussie de plusieurs nouveaux accords commerciaux, notamment le PTPGP, l’AECG et le nouvel ALÉNA, les questions de libre-échange sont devenues beaucoup moins pressantes que les préoccupations d’ordre réglementaires. En effet, l’industrie automobile dans son ensemble doit maintenant faire face à des normes plus strictes sur les émissions de GES et les véhicules zéro émission et cela entraîne de nouveaux défis et opportunités pour la prochaine génération de mobilité durable, c’est-à-dire les véhicules électriques, partagés, autonomes et connectés.

Depuis leur arrivée au Canada il y a plus de 50 ans, les membres de JAMA Canada ont contribué massivement à l’industrie automobile et l’économie canadienne, ainsi qu’à la société dans son ensemble, et continueront dans ce sens pendant de nombreuses années. Maintenant qu’ils sont parvenus à ajouter des usines en Ontario, à asseoir leurs exportations et à étendre leurs réseaux de distribution, de ventes et de service dans tout le pays, les constructeurs automobiles japonais n’ont plus autant besoin de se concentrer sur les politiques et initiatives commerciales qui constituent les bases du mandat de JAMA Canada. Par contre, ils doivent maintenant se pencher sur les défis techniques et réglementaires des véhicules de prochaine génération, comme tous les autres constructeurs automobiles du Canada.

Nouveaux jalons en 2020 :

La production cumulée des véhicules de marques japonaises fabriqués au Canada depuis 1986 a dépassé les 20 millions d’unités en septembre de 2020; au cours du processus, Honda et Toyota ont atteint leur 9 millionième jalon de véhicules construits au Canada en 2020

La pandémie a fait baisser la production globale au Canada de 29,5 % au cours des dix mois de 2020, atteignant 1,175 million d’unités. Malgré cela, la production des véhicules de marques japonaises s’est élevée à 631 142 unités, totalisant 53,7 % de la production totale des véhicules légers, une augmentation par rapport à la part de 46,3 % atteinte en 2019

Contributions principales :

Ensemble, les membres de JAMA Canada ont fabriqué plus de véhicules au Canada qu’ils n’en ont vendu, et ont exporté plus de véhicules qu’ils n’en ont importé du Japon, des États-Unis, du Mexique et d’Europe mis ensemble

De 1965 à 2019, 17,9 millions de véhicules ont été vendus au Canada

de véhicules ont été vendus au Canada De 1986 à 2019, 19,5 millions de véhicules ont été construits au Canada

de véhicules ont été construits au Canada Le Canada est un exportateur net de véhicules de marques japonaises chaque année depuis 1993, avec un total cumulé d’exportations nettes de 5,2 millions jusqu’en 2019

Faits majeurs :

7 usines de fabrication : 5 usines de véhicules légers (2 usines de véhicules et 1 usine de moteurs chez Honda, 3 usines de véhicules chez Toyota) et l’usine de camions commerciaux Hino Motors Canada - toutes en Ontario

: 5 usines de véhicules légers (2 usines de véhicules et 1 usine de moteurs chez Honda, 3 usines de véhicules chez Toyota) et l’usine de camions commerciaux Hino Motors Canada - toutes en Ontario En 2019, le Canada a exporté plus de 3,5 fois plus de véhicules que ce qu’il a importé du Japon

plus de véhicules que ce qu’il a importé du Japon La production dépasse les ventes, puisque les membres fabriquent 1,23 véhicule léger au Canada pour chaque véhicule léger vendu au pays

véhicule léger au Canada pour chaque véhicule léger vendu au pays 64 usines de pièces et éléments automobiles affiliés aux constructeurs japonais en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique

usines de pièces et éléments automobiles affiliés aux constructeurs japonais en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique Plus de 94 000 emplois directs et indirects (production de véhicules et de pièces automobiles, exportation, importation, distribution, ventes et service – 1 238 concessions au Canada)

emplois directs et indirects (production de véhicules et de pièces automobiles, exportation, importation, distribution, ventes et service – concessions au Canada) Plus de 218 000 emplois directs, intermédiaires et indirects (Étude de 2019 - Mordue / Sweeney)

emplois directs, intermédiaires et indirects (Étude de 2019 - Mordue / Sweeney) Depuis 1986, des investissements cumulés de 14,6 milliards de dollars ont été faits au Canada par les constructeurs automobiles japonais. Cela inclut un investissement récent de 1,9 milliard en perfectionnement de manufacture en 2017 et 2018



Perspectives d’avenir pour la production au Canada :

Les usines canadiennes des constructeurs automobiles japonais d’Alliston, Cambridge et Woodstock ont repris la production au mois de mai, après avoir fermé en mars à cause de l’effondrement de la demande provoquée par la pandémie de la COVID-19. Bien que la production des marques japonaises ait chuté de 17,2 % par rapport à 2019 au cours des neuf premiers mois de 2020, la production cumulée de Honda et de Toyota a augmenté de 7,0 % au troisième trimestre, par rapport au troisième trimestre de 2019. Il s’agit d’un signe encourageant, montrant qu’une récupération durable est en cours au pays. De plus, la production de TMMC augmentera sans doute, puisque l’usine de Cambridge produit maintenant des RAV-4 plutôt que des Corolla, et que la production du nouveau Lexus NX doit débuter en 2022.

À long terme, du moment que les gouvernements fédéraux et provinciaux continuent de soutenir le secteur automobile, que les frontières restent ouvertes, que les règles multilatérales de libre-échange restent les mêmes et que les constructeurs continuent à diversifier leurs portefeuilles, nous anticipons un avenir brillant et une croissance continue du secteur automobile japonais au Canada. La production de notre pays continuera d’alimenter les marchés nord-américains et étrangers et les membres de JAMA Canada, ainsi que leurs fournisseurs de pièces automobiles, joueront un rôle important dans la transition vers la prochaine génération de mobilité durable.