December 15, 2020 11:40 ET

Vandaag heeft Leasinvest Real Estate een kantoorgebouw verkocht van 1.750 m², gelegen aan de Route d’Esch 25 in Luxemburg-stad. De transactie werd gerealiseerd voor een bedrag van € 13 miljoen kosten koper, wat overeenkomt met een rendement van 4,8%.

Michel Van Geyte, CEO: "Leasinvest zet in op een verdere dynamisering van haar portefeuille door verouderde gebouwen te verkopen en zich verder te focussen op nieuwe duurzame projecten.”





Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op 30/09/2020 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,12 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (30%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 475 miljoen (waarde 14/12/2020).

