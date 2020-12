JCDecaux France rachète Abri Services Media,

spécialiste du mobilier urbain dans la Région Grand-Ouest

Paris, le 15 décembre 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Abri Services Media, acteur français du mobilier urbain dans la Région Grand-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine), qui opère sous la marque Abri Services.

Entreprise familiale créée en 1969 et reprise en 2004 par Yvon Suillaud, Abri Services Media, qui compte 76 collaborateurs, exploite aujourd’hui plus de 2 600 abribus et 2 100 Mobiliers Urbains Pour l’Information (MUPI) dans la région Grand-Ouest. Outre sa capacité à fabriquer ses mobiliers, l’entreprise a également une activité de commercialisation ou location de mobiliers urbains non publicitaires : abribus, JEI (journaux électroniques d’information), abris-vélos, panneaux d’affichage libre et micro-signalétique.

Déjà implanté dans les territoires grâce à un maillage qui lui permet d’être au plus près des besoins des villes, des marques et des citoyens dans toute la France, JCDecaux, et tout particulièrement son activité Mobilier Urbain, intègre au sein de son réseau, grâce à ce rapprochement, un acteur régional du mobilier urbain aux actifs qualitatifs et aux valeurs d’exigence au service des villes et des annonceurs similaires à celles qui animent les équipes de JCDecaux depuis toujours.

Alors que, lors du déconfinement, le mobilier urbain a démontré la force de son modèle en reconnectant très rapidement marques et consommateurs aussitôt les audiences revenues dans les rues, les villes sont de plus en plus en demande de produits innovants et durables pour répondre à l’accroissement de leurs réseaux de transports ainsi qu’à leurs besoins d’une communication avec les citoyens contextualisée et en temps réel. Cette nécessité d’informer se révèle encore plus impérieuse depuis l’épidémie de la Covid-19 et les nombreux messages sanitaires à destination de la population qui ont pu être véhiculés via les mobiliers urbains.

Yvon Suillaud, Président d’Abri Services Media, a déclaré : « A l’issue d’un processus concurrentiel organisé par CIC Conseil, notre comité de direction a décidé collégialement de faire le choix du projet JCDecaux sur la base des valeurs communes que nous partageons, telles que la passion de notre métier et l’amour du travail bien fait. Un choix qui s’est imposé à nous comme une évidence, celle d’unir nos compétences et nos forces pour cette nouvelle aventure. Nous espérons apporter au Groupe une part de nous-même, notre proximité, ce que nous avons construit en profondeur comme notre enracinement au territoire, avec le concours des annonceurs et des collectivités. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Abri Services partage avec JCDecaux de nombreuses valeurs et un savoir-faire réel en matière de services aux collectivités locales. Entreprise familiale créée dans les années 60 comme notre Groupe, elle a su développer un patrimoine de qualité dans le Grand-Ouest, l’une des régions les plus dynamiques de France tant sur le plan démographique qu’économique. Ensemble, nous répondrons encore mieux aux attentes servicielles des villes et des citoyens ainsi qu’aux besoins des annonceurs, notamment régionaux et locaux, qui recherchent plus que jamais une communication de proximité durable, efficace et pertinente. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2020 : 1 075m€

semestre 2020 : 1 075m€ Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

