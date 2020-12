Paris, le 15 Décembre 2020 – 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

BASF et Eramet s’associent pour évaluer le développement d’une production de nickel-cobalt raffinés destiné au marché en croissance des véhicules électriques

Ludwigshafen, Allemagne et Paris, France - BASF et Eramet ont signé un accord pour évaluer conjointement le développement d'un projet hydro-métallurgique de nickel-cobalt raffinés. Il comprendrait une unité de lixiviation par acide à haute pression (HPAL) et une raffinerie de métaux de base (BMR). L'usine HPAL serait située à Weda Bay, en Indonésie. L'emplacement de la BMR sera déterminé lors de l'étude de faisabilité.

L'usine HPAL traitera localement le minerai provenant du gisement de Weda Bay pour élaborer un produit intermédiaire de nickel et de cobalt. Depuis l'acquisition de Weda Bay en 2006, Eramet a mené des travaux géologiques approfondis et a confirmé le potentiel de ce gisement de classe mondiale dont l'exploitation minière a commencé fin 2019. La BMR fournira du nickel et du cobalt pour produire des précurseurs de matériaux actifs de cathode (PCAM), puis des matériaux actifs de cathode (CAM) destinés aux batteries lithium-ion de véhicules électriques.

La sécurisation de l'accès aux matières premières, en particulier du nickel, est un élément essentiel pour soutenir la forte croissance de l’ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques. La part des CAM à forte teneur en nickel est en croissance pour répondre à la demande de batteries à plus forte densité énergétique et réduire leur coût global ; les ressources de Weda Bay sont parmi les plus compétitives au monde pour répondre à cette demande.

Ce développement permettra à BASF d'avoir accès à une source sécurisée supplémentaire de 42 000 tonnes de nickel et de 5 000 tonnes de cobalt par an, provenant de mines exploitées selon des normes sociétales et environnementales reconnues au niveau international.

Le projet vise un démarrage des installations HPAL et BMR au milieu de la décennie 2020, et commencera dans sa première phase par une étude de faisabilité avec un besoin de financement limité.

"Avec Eramet, nous avons un partenaire responsable et expérimenté pour fournir les matières premières nécessaires à la production de nos matériaux pour batteries", a déclaré le Dr Peter Schuhmacher, Président de la Division Catalyseurs de BASF. "En tant que fournisseur global, BASF offre une solution complète allant des métaux à des matériaux actifs de cathode innovants pour soutenir nos clients du monde entier dans le domaine des matériaux pour batteries".

Christel Bories, Président-Directeur Général d'Eramet, a commenté : "Avec des gisements à fort potentiel et un savoir-faire unique en métallurgie, Eramet est bien positionné pour fournir les métaux critiques de la transition énergétique. Notre développement dans ce domaine constitue un pilier essentiel de la stratégie du Groupe. Ce partenariat avec BASF est une excellente opportunité en ligne avec notre ambition de fournir un approvisionnement fiable et responsable à l'industrie des batteries".





Calendrier

16/02/2021 : Publication des résultats annuels 2020

26/04/2021 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

A PROPOS DE LA DIVISION CATALYSTEURS DE BASF

La Division Catalyseurs de BASF est le chef de file mondial des catalyseurs environnementaux et de procédé. Le groupe BASF propose une expertise exceptionnelle en matière de développement de technologies qui protègent l’air que nous respirons, produisent les combustibles qui font tourner le monde et garantissent la production efficace d’une grande variété de produits chimiques, plastiques et autres, y compris des matériaux perfectionnés pour les batteries. Grâce à ses plateformes de R&D leaders du secteur, à sa passion pour l’innovation et à sa connaissance approfondie des métaux précieux et usuels, la Division Catalyseurs de BASF développe des solutions orginiales et exclusives qui font la réussite de ses clients. Pour plus d’informations sur la Division Catalyseurs de BASF, rendez-vous sur le site www.catalysts.basf.com .

A PROPOS DE BASF

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous combinons succès économique, protection de l'environnement et responsabilité sociétale. Plus de 117 000 collaborateurs du Groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille est organisé en six segments : Produits Chimiques, Matériaux, Solutions industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 2019, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 59 milliards d’euros. Les actions BASF sont cotées à la bourse de Francfort (BAS) et sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis.

Pour plus d’informations : www.basf.com



A PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries. En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



