Montrouge, le 15 décembre 2020

Dépréciation de l’écart d’acquisition sur CA Italia d’environ 900 millions d’euros dans les comptes de Crédit Agricole S.A., sans impact sur la solvabilité ou la liquidité

Prenant acte d’un maintien prolongé de taux d’intérêts très bas qui pèsera sur les marges d’intérêt de Crédit Agricole Italie et donc sur sa valeur d’utilité pour Crédit Agricole S.A. et le Groupe Crédit Agricole, le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. a décidé ce jour une dépréciation de l’écart d’acquisition sur Crédit Agricole Italia. Cette dépréciation, non déductible, sera enregistrée dans les comptes consolidés du quatrième trimestre 2020 de Crédit Agricole S.A. à hauteur d’environ 900 millions d’euros et du Groupe Crédit Agricole à hauteur d’environ 1 milliard d’euros.

Cette charge n’implique aucun flux de trésorerie et n’aura aucun impact sur les ratios de solvabilité de Crédit Agricole S.A. ou du Groupe Crédit Agricole, les écarts d'acquisition étant intégralement déduits des fonds propres prudentiels. Elle sera classée en élément spécifique et n’affectera donc pas le résultat sous-jacent de Crédit Agricole S.A. ou du Groupe Crédit Agricole, ni l’actif net tangible. Elle n’a aucun effet non plus sur sa capacité distributive et donc le dividende qui sera proposé à l’assemblée générale du 12 mai 2021.

L’Italie, qui est le deuxième marché domestique du Groupe, présente un potentiel de croissance important. Notre confiance en ce marché ainsi que nos ambitions restent intactes.

Crédit Agricole Italia enregistre une activité dynamique et figure parmi les banques les plus solides d’Italie, sur le plan notamment de la qualité du portefeuille de crédit. Elle affiche une conquête soutenue (+85 000 clients sur les 9 premiers mois, croissance des encours de crédit +1,7% Sept/Sept 20 hors PGE), une croissance forte des commissions, et une excellente satisfaction clients (2ème en Italie en 2020).

Sur les 9 premiers mois 2020, Crédit Agricole S.A. a réalisé un résultat de 423 millions d’euros en Italie, soit 15% de son résultat global, grâce à sa stratégie de banque universelle qui permet une croissance de tous les métiers du Groupe et le développement des synergies de revenu ainsi que des partenariats avec d’autres acteurs, financiers ou non.

Les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2020 seront publiés le 11 février 2021, les documents financiers les présentant seront disponibles sur le site https://www.credit-agricole.com/finance/finance/publications-financieres à 7 heures du matin, heure de Paris.

