TORONTO, Dec. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, el grupo de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe apoya al Cuerpo de Bomberos de Punta Cana con la donación de dos camiones de bomberos. En asociación con Firefighters Without Borders Canada, el grupo hotelero de propiedad y operación canadiense, administró y financió la logística necesaria para transportar los camiones de bomberos desde Canadá a República Dominicana. Blue Diamond Resorts está firmemente arraigado a este destino muy popular entre los amantes del sol, ya que cuenta con cinco de sus galardonados resorts en las playas doradas de Punta Cana.



En una ceremonia de donación realizada el martes 8 de diciembre de 2020, Blue Diamond Resorts hizo la entrega oficial de los dos camiones de bomberos al Cuerpo de Bomberos de Punta Cana. Uno de los camiones estará de base permanente en Royalton Bavaro Resort & Spa para apoyar el área circundante y los hoteles vecinos, y el otro estará destinado al uso activo por el Cuerpo de Bomberos de Punta Cana en el distrito de Veron. La adquisición de estos dos camiones será de gran importancia para la comunidad local de Punta Cana brindándoles una rápida y efectiva respuesta a las emergencias que se presenten, protegiendo tanto a residentes como a turistas que visiten el área.

“Nuestro compromiso de apoyar a las comunidades en las que operamos sigue siendo sólido mientras continuamos trabajando unidos para superar los desafíos sin precedentes que nos ha traido la pandemia COVID-19”, comentó Juan Tunon, Director Regional de Operaciones de Blue Diamond Resorts. “Con esta donación reafirmamos nuestro compromiso con los residentes de Punta Cana. La adición de dos camiones al Cuerpo de Bomberos mejorará sin duda el tiempo de respuesta de los equipos de primeros auxilios de Punta Cana para proteger la salud y seguridad tanto de residentes como de visitantes del destino, incluidos los empleados y huéspedes de Blue Diamond Resorts".

"La generosa donación de estos camiones de bomberos es una contribución muy significativa para la comunidad y para el cuerpo de bomberos, porque nos permite responder rápidamente a las llamadas de emergencia y, de hecho, salvar vidas", expresó el Coronel Miguel Ángel Álvarez, Cuerpo de Bomberos de Veron, Punta Cana.

En los últimos meses, Royalton Punta Cana Resort & Spa, Hideaway at Royalton Punta Cana, Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa y Royalton Bavaro Resort & Spa reabrieron sus puertas dando nuevamente la bienvenida a los huéspedes que esperaban volver a disfrutar de unas vacaciones en las costas doradas de Punta Cana. El próximo 29 de enero de 2021, Royalton CHIC Punta Cana también reanudará sus operaciones y comenzará a recibir de nuevo a los huéspedes en busca de unas vacaciones inolvidables solo para adultos en el paraíso. Con nuestro programa de Vacaciones con Seguridad Garantizada, los hoteles están preparados para brindar un servicio seguro y unos protocolos de salud y bienestar tanto para huéspedes como para sus empleados.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, con 45 propiedades que sobrepasan las 15,000 habitaciones en diez países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts incluye productos diferenciados según los presupuestos y los intereses de sus clientes, desde elegantes propiedades sólo para adultos, hasta resorts llenos de diversión para las familias. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer amenidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en las habitaciones y suites. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton , el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades de la zona Royalton; así como los modernos y elegantes resorts, Royalton CHIC, localizados en los mejores destinos de sol y playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes frente a una exclusiva cala para mayor privacidad. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, incluyendo variedad de actividades y kids clubs con los famosos personajes Toopy & Binoo™, mientras que la marca Starfish Resorts ofrece un valor sin igual en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star™ durante sus vacaciones con una experiencia atractiva e interactiva, además de contener una colección de artículos famosos de la cultura cinematográfica, musical y deportiva. Mystique by Royalton , una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos y llenos de aventuras sin fin.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/ .

Para más información, por favor contacte:

Blue Diamond Media

media@bluediamondresorts.com

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c56d78a-a9da-4fca-972c-21415c2585cd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6789a46f-9c15-4f39-8002-61d349297d56

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df41a86e-78de-4b35-9b55-25f8ae902e57

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d1d429c-73ae-4baf-8299-f2a05c85cb41