Ramon Ramírez de la Rosa, maire de Punta Cana; Le Coronel Miguel Angel Alvarez et le capitaine Bruno Benítez du service d'incendie de Punta Cana Veron, recevant le don de Juan Tuñon, directeur régional des opérations; Cesar Vargas, directeur général de Royalton CHIC Punta Cana; et Vanessa Pimentel, conseillère juridique.

MONTRÉAL, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, le groupe de gestion hôtelière qui connaît la plus grande croissance dans les Caraïbes, soutient le service d’incendie local de Punta Cana en facilitant le don de deux camions de pompiers. En partenariat avec Pompiers sans frontières Canada, l’entreprise canadienne a géré et financé la logistique du transport des camions de pompiers du Canada vers la République dominicaine. Avec cinq hôtels primés situés sur les plages dorées de Punta Cana, Blue Diamond Resorts est bien établi dans cette destination populaire adorée des amateurs de soleil.



Lors d’une cérémonie de donation qui a eu lieu le mardi 8 décembre 2020, Blue Diamond Resorts a fait don de deux camions de pompiers au service d’incendie de Punta Cana. L’un se trouvait au Royalton Bavaro Resort & Spa pour soutenir la région et les hôtels voisins, et l’autre est utilisé par le service incendie de Punta Cana à Verón. La contribution de ces deux camions soutiendra la communauté locale de Punta Cana et permettra de fournir une première réponse rapide aux situations d’urgence pour protéger à la fois les résidents et les touristes.

« Notre engagement envers les communautés où nous menons nos activités demeure solide et nous continuons de collaborer pour surmonter les défis sans précédent liés à la pandémie de COVID-19 », a dit Juan Tunon, directeur régional des opérations de Blue Diamond Resorts. « Avec ce don, nous réaffirmons notre engagement envers les résidents de Punta Cana. L’ajout de deux camions de pompiers accélérera le temps de réponse des premiers intervenants de Punta Cana afin de protéger la santé et la sécurité des résidents et des touristes, y compris les employés et les clients de Blue Diamond Resorts. »

« Le don généreux de ces camions de pompiers représente une contribution importante à la communauté et au service d’incendie. Il permet à mon équipe de répondre plus rapidement aux appels d’urgence et, au bout du compte, de sauver des vies », a dit Coronel Miguel Angel Alvarez, du service d’incendie de Verón à Punta Cana.

Au cours des derniers mois, le Royalton Punta Cana Resort & Spa, le Hideaway at Royalton Punta Cana, le Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa et le Royalton Bavaro Resort & Spa ont rouvert leurs portes pour offrir de nouveau aux clients des vacances très attendues sur les rives immaculées de Punta Cana. Le 29 janvier 2021, le Royalton CHIC Punta Cana reprendra ses activités et accueillera les vacanciers pour des escapades inoubliables entre adultes. Avec les protocoles des vacances en toute sécurité mis en place, les hôtels sont prêts à offrir des vacances relaxantes et sécuritaires, tout en accordant la priorité à la santé et au bien-être des clients et des employés.

