Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har utnevnt Ulrica Fearn som ny konserndirektør for økonomi og finans (chief financial officer, CFO) med virkning fra 16. juni 2021. Fearn etterfølger fungerende CFO Svein Skeie, som blir direktør (SVP) for CFO, Virksomhets- og risikostyring med virkning fra samme dato.

Fearn er i dag Director of Group Finance i BT Plc, der hun har bidratt til å gjennomføre kulturelle endringer og at selskapet har oppnådd sterke og bærekraftige resultater siden 2017.

– Jeg er glad for å ønske Ulrica velkommen til Equinor og vår ledergruppe. Hun har bred og dyp erfaring fra å lede økonomi- og finansoperasjoner. Etter å ha levert solide resultater innen drift, kontroll og fellestjenester i BT, vil hun bli et sterkt bidrag i ledelsen av Equinor. Ulrica bidrar også til fornying og økt mangfold i konsernledelsen. Hun styres av sine sterke verdier, og jeg er trygg på at hun med sitt gode lederskap vil bli en kraft for oss når vi skal posisjonere Equinor for framtiden, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

I BT har Fearn utviklet og implementerer nå et forbedringsprogram for økonomifunksjonen med fokus på bunnlinje, balanse og kontantstrøm. Dette inkluderer etablering av en ny konserndekkende informasjonsmodell, rammeverk for kontroll og forbedret rapportering.

Før hun begynte i BT Plc hadde Fearn en internasjonal karriere i Diageo Plc. Hun startet der i 1998 og hadde lederstillinger med stadig større ansvar innenfor områder som finans, internrevisjon og fellestjenester. Hun var direktør med ansvar for globale fellestjenester og ledet en utvidelse av tjenestetilbudet i parallell med at kvaliteten ble styrket til et ledende, globalt nivå.

– Jeg gleder meg til å begynne i Equinor og vende tilbake til Skandinavia som jeg kommer fra. Equinor er et sterkt selskap med en sterk posisjon, en stolt historie og en spennende endringsreise foran seg. Jeg ser fram til å samarbeide med teamet for å være med å styrke selskapet ytterligere, sier Ulrica Fearn.

Som CFO vil Fearn lede Equinors globale økonomi- og finansorganisasjon. Hun vil være ansvarlig for finans og skatt, investorrelasjoner, virksomhets- og risikostyring, regnskap og finansiell etterlevelse, forretningsutvikling, oppkjøp og fusjoner, konsernstrategi og globale fellestjenester.

Fearn har en mastergrad i bedriftsøkonomi og finans fra Universitetet i Halmstad, Sverige.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12