IJsselstein, Pays-Bas et Paris, France – 16 décembre 2020 – Atos annonce avoir signé un accord en vue d’acquérir Motiv ICT Security, le plus important fournisseur indépendant de services gérés de sécurité (MSS) des Pays-Bas. Par cette acquisition Atos va renforcer sa position de 3ème plus grand fournisseur mondial de services gérés de sécurité1 et étendre ses capacités dans des domaines clés tels que la détection et la réponse aux menaces. D’autre part, le centre d'opérations de sécurité (Security Operations Centers, SOC) souverain de Motiv, certifié aux plus hauts niveaux de maturité par un organisme indépendant, viendra enrichir le réseau mondial de SOC d’Atos, un élément central de son approche de sécurité prescriptive.

Atos va intégrer les plus de 180 experts hautement qualifiés en cybersécurité de Motiv et profitera de la Motiv Academy, une initiative visant à former rapidement de nouveaux talents pour accélérer le déploiement opérationnel de SOC. Cette acquisition permettra également à Atos d’enrichir encore davantage certaines connaissances stratégiques, aussi bien sur le marché local que dans le domaine de la cybersécurité, pour améliorer ses activités et répondre toujours mieux aux attentes de ses clients.

Les clients de Motiv, plus de 100 organisations, grandes et moyennes, du secteur public ou opérant dans les domaines de la protection de la loi, des services financiers ou encore de la santé, profiteront des capacités étendues d’Atos en matière de transformation digitale. Ces capacités permettront également à Motiv d’élargir son empreinte aux Pays-Bas et en Europe du Nord. Enfin, Motiv tirera profit des récents investissements d’Atos dans la plate-forme de détection et réponse intelligente (Managed Detection and Response - MDR) AIsaac, mettant ainsi à disposition des entreprises néerlandaises de nouvelles technologies à valeur ajoutée.

Fondé en 1998 et basé à IJsselstein, Motiv est un leader des services gérés de sécurité et services SOC aux Pays-Bas.

« Motiv et Atos partagent la même vision de la sécurité, où convergent enjeux commerciaux de l’entreprises et impératifs technologiques, en s’appuyant sur des capacités souveraines, une relation étroite avec le client et des services intégrés. Cette acquisition stratégique confirme une nouvelle fois la position de leader d'Atos sur le marché européen de la cybersécurité. L’expérience de Motiv, sa croissance, son expertise locale et sa réputation sur le marché renforceront l'équipe d'Atos en Europe du Nord, offrant ainsi une fantastique opportunité de développer nos activités de sécurité », explique Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos. « Cette opération vient compléter une série d'acquisitions stratégiques visant à faire d’Atos le principal partenaire de sécurité des entreprises dans leur parcours de transformation numérique ».

« La mise en commun de nos forces avec celles d’Atos va nous permettre de mieux accompagner nos clients dans leurs efforts de transformation sécurisée, en mettant à leur disposition l’intégralité des compétences et des services mondiaux de cybersécurité d’Atos », a dit Aksel Dorèl, PDG de Motiv. « Cette transaction représente une nouvelle étape excitante pour Motiv, nos employés et nos clients ».

La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre 2021, sous réserve de l'obtention des approbations antitrust applicables.

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de Motiv ICT Security

Fort de plus de 22 ans d’expérience, Motiv est l’un des principaux fournisseurs de services de cybersécurité aux Pays-Bas. Motiv fournit aux organisations des secteurs public et privé des solutions et des services de cybersécurité pour prévenir la cybercriminalité, ainsi que les vols et fuites de données. L’équipe d’experts en cybersécurité de Motiv identifie soigneusement les risques et propose des solutions innovantes qui garantissent la protection des processus et des applications. Le SOC de Motiv a été reconnu comme un leader mondial dans les évaluations externes indépendantes basées sur le modèle de maturité des opérations de sécurité (SOMM).

Relations Investisseurs :

Gilles Arditti | gilles.arditti@atos.net | +33 1 73 26 00 66

Relations presse :

Marion Delmas | marion.delmas@atos.net | +33 6 37 63 91 99







1Gartner Market Share: IT Services, Worldwide, 2019, 13 avril 2020





Pièce jointe