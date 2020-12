Paris, le 16/12/2020

Face à l’urgence climatique, le groupe Bouygues s’engage de manière concrète à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 sur les scopes 1, 2 et 3a1 (objectifs compatibles avec l’Accord de Paris).

L’urgence climatique requiert de la part des acteurs économiques de mettre en œuvre des actions plus fortes. Bouygues, en tant qu’entreprise responsable, renforce son action. Ainsi, le Groupe franchit une nouvelle étape dans sa stratégie climat en se fixant des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, alignés avec l’Accord de Paris :

ambitieux par la volonté du Groupe d’aller au-delà du périmètre de ses émissions directes 1 ;

; ambitieux par la forte mobilisation de ses cinq Métiers pour accompagner leurs clients et leurs partenaires dans la réduction de leur empreinte carbone ; et

ambitieux parce que le Groupe entend faire de cette stratégie un levier majeur de différenciation commerciale et d’attractivité auprès de ses parties prenantes.

Le 20 février 2020, Bouygues s’était engagé à publier avant la fin de l’année une stratégie climat compatible avec les exigences de l’Accord de Paris2, incluant des objectifs mesurables et quantifiables. La mobilisation de ses cinq Métiers depuis cette date a permis de tenir cet engagement, en dépit de la crise sanitaire.

OBJECTIFS 2030 DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DES CINQ MÉTIERS DU GROUPE

Objectif 2030 (kgCO 2 e)



Année de référence Scopes 1 et 2 Scope 3a Scope 3b Colas 2019 -30% -30% Bouygues Construction 2019 -40% -30% Bouygues Immobilier 2020 -32% -32% -32% Bouygues Telecom 2020 -50% -30% -30% TF1 2019 -30% -30%

Ces 15 dernières années, Bouygues a démontré son savoir-faire en matière de solutions bas carbone.

Le Groupe a entamé il y a une quinzaine d’années sa démarche de décarbonation en privilégiant une approche par les solutions bas carbone innovantes pour ses clients.

Ainsi, il a conçu en France et à l’International, les premiers bâtiments à énergie positive (Green Office® …), aménagé des écoquartiers, réalisé des centrales solaires, rénové des immeubles anciens conformément aux meilleurs standards d’efficacité énergétique, construit des ouvrages de travaux publics dédiés au transport collectif, recyclé en masse des matériaux de construction, offert une seconde vie aux téléphones mobiles usagés et sensibilisé les citoyens à la cause environnementale. L’innovation du Groupe au service du bas-carbone a souvent été récompensée par des prix et des labels exigeants tels que Solar Impulse, Breeam, Leed, Minergie, HQE, etc.

En outre, Bouygues est régulièrement évalué A ou A- dans le classement climat du Carbon Disclosure Project3 et est intégré dans les principaux indices de développement durable (MSCI, VigeoEiris, FTSE4Good, STOXX, etc). Par ailleurs, le Groupe est membre fondateur de l’association BBCA (Bâtiment Bas Carbone) ainsi que du think tank The Shift Project qui œuvre depuis 10 ans en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone.

Aujourd’hui, le Groupe souhaite généraliser la composante bas carbone pour l’ensemble de ses offres en France et à l’international dans un contexte porté à la fois par les plans de relance verte (rénovation des bâtiments, sobriété et efficacité énergétique, mobilité décarbonée, réemploi et recyclage) et par la transition des mix énergétiques des Etats vers des énergies renouvelables.

Bouygues franchit une nouvelle étape dans sa stratégie climat en s’engageant à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre.

Bouygues estime avoir un rôle important dans la nécessaire décarbonation du secteur du BTP qui est responsable d’environ 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre4. Pour rappel, les activités de construction de Bouygues concentrent à elles seules 94% des émissions de gaz à effet de serre du Groupe.

Dans ce contexte, Bouygues s’est fixé quatre objectifs :

Répondre à l’urgence climatique en contribuant à la trajectoire vers la neutralité carbone mondiale (Accord de Paris 2015)

Répondre aux attentes croissantes de ses parties prenantes (clients, collaborateurs, communauté financière, fournisseurs et sous-traitants, société civile, etc)

Transformer la contrainte climat en opportunités commerciales et créer des facteurs de différenciation

Renforcer son positionnement en tant qu’entreprise socialement responsable

Tous les Métiers ont respecté une même méthodologie pour l’établissement de leur stratégie climat.

La nature et la diversité des activités de Bouygues ne rendent pas pertinente la consolidation d’un objectif climat au niveau du Groupe. Néanmoins, tous les Métiers ont respecté une même méthodologie pour l’établissement de leur stratégie climat avec l’assistance du cabinet conseil Carbone 45 fondée notamment sur une analyse prospective par scénarii.

Ainsi chacun des Métiers de Bouygues a défini :

les risques physiques et de transition, ainsi que les déterminants qui dimensionnent ses activités et les marchés qui pourraient être significativement affectés par le changement climatique et la transition bas-carbone ;

des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1, 2, 3a (et 3b pour Bouygues Immobilier et Bouygues Telecom) ;

des premières actions et investissements pour renforcer ou mettre en œuvre des nouvelles solutions de réduction de son empreinte carbone et pour saisir des opportunités commerciales ;

la gouvernance requise pour le suivi du déploiement de sa stratégie climat.

Les cinq Métiers ont identifié des leviers d’actions concrets pour réduire leur empreinte carbone.

Métiers Leviers d’actions Colas Diminuer les émissions directes des équipements et des industries : transition du parc matériel vers une énergie décarbonée (biogaz, hydrogène vert, électricité), suivi du taux de ralenti des engins/équipements, télématique embarquée, suivi des consommations énergétiques des postes d’enrobage, innovation dans les process

transition du parc matériel vers une énergie décarbonée (biogaz, hydrogène vert, électricité), suivi du taux de ralenti des engins/équipements, télématique embarquée, suivi des consommations énergétiques des postes d’enrobage, innovation dans les process Réduire l’intensité carbone des produits et matériaux : augmentation de la part de liants routiers bas-carbone, de la production d’enrobés tièdes, semi-tièdes et enrobés à froids, de la production de béton bas-carbone, surface de chaussées recyclées en place, production et utilisation de matériaux biosourcés

augmentation de la part de liants routiers bas-carbone, de la production d’enrobés tièdes, semi-tièdes et enrobés à froids, de la production de béton bas-carbone, surface de chaussées recyclées en place, production et utilisation de matériaux biosourcés Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre des clients usagers : solutions de planification et régulation des flux chantiers d’une ville, de gestion des flux de mobilité, de programmation des travaux

solutions de planification et régulation des flux chantiers d’une ville, de gestion des flux de mobilité, de programmation des travaux Sensibiliser et former les collaborateurs Bouygues Construction Faire de la démarche carbone un réflexe en interne en formant les collaborateurs (Etam-Cadre) aux enjeux climatiques, en réduisant les émissions liées aux déplacements, en travaillant sur le numérique responsable

en formant les collaborateurs (Etam-Cadre) aux enjeux climatiques, en réduisant les émissions liées aux déplacements, en travaillant sur le numérique responsable Dialoguer avec les clients pour réfléchir collectivement à la transition bas carbone des opérations

pour réfléchir collectivement à la transition bas carbone des opérations Monitorer et réduire les consommations d’énergie des sites et chantiers

des sites et chantiers Réduire l’impact carbone des achats en agissant sur des lots prioritaires avec par exemple un engagement de réduction de l’impact carbone du ciment

en agissant sur des lots prioritaires avec par exemple un engagement de réduction de l’impact carbone du ciment Augmenter la part des projets bois réalisés par l’entreprise Bouygues Immobilier Concevoir et déployer des offres décarbonées : Logement (Bas Carbone, Premium, Disruptif), Tertiaire (Le Bureau Généreux®), Aménagement (Urbanera), Service garantie carbone (Aveltys)

: Logement (Bas Carbone, Premium, Disruptif), Tertiaire (Le Bureau Généreux®), Aménagement (Urbanera), Service garantie carbone (Aveltys) Renforcer les équipes : formations au bas carbone pour l’ensemble des collaborateurs, mise en place d’une taskforce carbone pour préparer les équipes à la RE2020

: formations au bas carbone pour l’ensemble des collaborateurs, mise en place d’une taskforce carbone pour préparer les équipes à la RE2020 Achats responsables avec intégration de seuils : critère carbone ajouté au triptyque Qualité/ Coût/ Délai, sourcing de matériaux et équipements décarbonés, verdissement des collections, contrat cadre sur les prestations d’Analyse de Cycle de Vie

: critère carbone ajouté au triptyque Qualité/ Coût/ Délai, sourcing de matériaux et équipements décarbonés, verdissement des collections, contrat cadre sur les prestations d’Analyse de Cycle de Vie Outils et solutions : calculette carbone logement et aménagement (aide à la conception), reporting carbone des opérations, fiches leviers bas carbone Logement et Tertiaire





Bouygues Telecom É lectricité bas carbone

Améliorer la performance énergétique des installations

Optimiser le cycle de vie des équipements et des produits vendus

des équipements et des produits vendus Renforcer les partenariats et innovation avec les fournisseurs pour réduire l’empreinte des achats

Intégrer de la sobriété numérique dans les offres et la communication clients

dans les offres et la communication clients Développer une culture interne d’un numérique décarboné et décarbonant TF1 É coproduction des programmes : mise en place d’actions pour les programmes produits en interne et achetés

mise en place d’actions pour les programmes produits en interne et achetés Mobilité durable : électrification de la flotte automobile, incitation au télétravail et à la réduction de l’utilisation de l’avion, crédit mobilité

électrification de la flotte automobile, incitation au télétravail et à la réduction de l’utilisation de l’avion, crédit mobilité Numérique responsable : rénovation datacenter, cloud computing, allongement de la durée de vie des équipements informatiques, etc

rénovation datacenter, cloud computing, allongement de la durée de vie des équipements informatiques, etc Achats responsables : pilotage et prise en compte de l’empreinte carbone des produits achetés

Dans le cadre de sa stratégie climat, Bouygues s’engage à rechercher avec ses partenaires des solutions pour réduire ses émissions indirectes (scope 3a) et accompagner ses clients dans la réduction de leur propre empreinte carbone (scope 3b).

Bouygues intensifie la collaboration avec ses partenaires fournisseurs et sous-traitants pour concevoir et mettre en œuvre des solutions de réduction des émissions indirectes (scope 3a) qui correspondent à l’essentiel de son bilan carbone. Par ailleurs, le Groupe élargira sa collaboration à de nouveaux partenaires pour atteindre ses objectifs.

Bouygues a également la volonté d’accompagner ses clients dans leur propre réduction de leur empreinte carbone. Par exemple, en codéveloppant des solutions complètes bas carbone sur l’ensemble du cycle de vie du projet, en fonction de ses caractéristiques propres (emplacement, mix énergétique du pays, modèle constructif, …) et en proposant des mesures de pilotage des consommations post-livraison, afin de maintenir les performances d’efficacité énergétique dans la durée.

La stratégie climat du Groupe s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue.

La stratégie climat sera pilotée par le Groupe et chacun de ses Métiers dans le cadre d’une gouvernance dédiée, avec un suivi régulier par le Comité Ethique, Mécénat, RSE et le Conseil d’Administration de Bouygues.

Dès le début de l’année prochaine, un large plan de formation des collaborateurs sera déployé dans chacun des cinq Métiers du Groupe. Une formation spécifique intitulée « Prospérité sans carbone » sera également dispensée au top 400 des managers de Bouygues.

Par ailleurs, de nouvelles actions seront entreprises en 2021 :

Poursuite de la fiabilisation des bilans carbone des Métiers ;

Détermination des investissements requis au niveau du Groupe pour déployer la stratégie climat ;

Lancement d’une réflexion sur la restauration des puits de carbone ;

Évaluation de l’impact de la taxonomie (EU) sur le reporting climat du Groupe ;

Perfectionnement de la méthodologie de calcul du carbone évité pour les offres et solutions.

Enfin, l’avancement de la stratégie climat fera l’objet d’une information annuelle dans le cadre du rapport intégré et de la déclaration de performance extra-financière publiée dans le document d’enregistrement universel du groupe Bouygues.

À propos de bouygues

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 90 pays et riche de 130 500 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) ; médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

1 Scope 1 : les émissions directes ; Scope 2 : les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques ; Scope 3 : les autres émissions indirectes ;

Scope 3a : les autres émissions indirectes en amont ; Scope 3b : les autres émissions indirectes en aval.

2 L'Accord de Paris, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, notamment en contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

3 Notation A- attribuée par le CDP Climat pour 2020

4 Source : ONU Environnement

5 Premier cabinet indépendant spécialisé dans la stratégie bas-carbone et l’adaptation au changement climatique







