PARIS, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'adoption du cloud public en France a été plus lente qu'aux Etats-Unis et dans d'autres pays Européens. Pourtant, la pandémie Covid-19 a incité un grand nombre d'entreprises françaises à choisir le cloud computing, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies.



Le rapport ISG Provider Lens™ Cloud Public - Solutions et Services sur le marché français 2020 indique que la demande de services du cloud public dans certaines industries en France a augmenté de 40 %. Plus particulièrement, les services publics essentiels et le secteur de la santé ont fait usage du cloud pour continuer à fonctionner pendant la pandémie.

"Il semble que les entreprises en France n’ont pas immédiatement perçu les avantages du cloud public. Jusqu'à ce que l'épidémie impose les règles de distanciation sociale et crée de nouveaux besoins.", déclare Lyonel Roüast, président d'ISG SEMEA, basé à Paris. "L'évolutivité et l'automatisation proposées par les fournisseurs de services de cloud computing se sont avérées attractives pendant la pandémie".

Le rapport note un intérêt croissant des entreprises en France pour le transfert d’importantes charges de travail vers le cloud, notamment les services publics essentiels et les applications business, une tendance en partie liée à la Covid-19. En France, certains fournisseurs de services de conseil et de transformation qui excellent dans l'automatisation du transfert de charges de travail massives vers le cloud ont accompagné ce changement de consommation IT.

En outre, de nombreuses entreprises en France se tournent vers des fournisseurs de services de gouvernance, de gestion des risques et de conformité pour les aider dans leur adoption du cloud public, indique le rapport. Faute d’outils adaptés et en raison de mauvaises configurations, les entreprises peuvent se retrouver exposées à d’importants risques. Le recours à des prestataires spécialisés contribue à limiter ces risques, ainsi que les problèmes de conformité qui y sont associés.

De nombreuses entreprises se tournent également vers les fournisseurs de services managés pour administrer leurs opérations dans le cloud, ajoute le rapport. Au lieu de tout migrer vers le cloud, la plupart des entreprises déplacent progressivement leurs charges de travail. Le rapport constate également en France une demande croissante de services de modernisation des applications et de support pour des applications natives-cloud.

Le rapport ISG Provider Lens™ Cloud Public 2020 - Solutions et Services dédié au marché français évalue les capacités de 45 fournisseurs dans 7 quadrants : Services de conseil et de transformation pour les grands comptes ; Services de conseil et de transformation pour les clients du mid-market ; Services de gouvernance, de risque et de conformité ; Services de MSP pour les grands comptes ; Services de MSP pour les clients du mid-market ; Services d'infrastructure SAP HANA ; et Services d'infrastructure et de plate-forme à grande échelle.

Le rapport désigne Sopra Steria leader dans quatre quadrants et Accenture et Capgemini leaders dans trois autres. Orange Business Services, IBM, Atos, AWS, DXC Technology, Google, LINKBYNET, Microsoft, Neurones IT, Claranet et NTT ont été nommées leaders dans deux quadrants, tandis que Cloud Temple, Cloudreach, Deloitte, Devoteam Revolve, Edifixio, KPMG et T-Systems sont leaders dans un quadrant.

En outre, HCL a été nommée entreprise "Rising Star" avec des "portefeuilles prometteurs" et un "potentiel futur élevé" selon la définition d’ISG - dans deux quadrants. oXya, OVHCloud, Cloudreach et Edifixio ont été aussi désignées "Rising Stars" dans un quadrant.

Une version personnalisée du rapport est disponible depuis les sites web de AWS, Orange Business Services, oXya and Sopra Steria.

Le rapport ISG Provider Lens™ Cloud Public - Solutions et Services sur le marché français 2020 est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

À propos des rapports ISG Provider Lens™

La série d'études ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de fournisseurs de services à associer une analyse du marché et une recherche empiriques axées sur les données avec l'expérience et les observations du monde réel par l'équipe de conseil d'ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché pour les aider à orienter leur sélection de partenaires en sous-traitance appropriés, tandis que les conseillers ISG utilisent les rapports pour valider leurs propres connaissances du marché et formuler des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. L'étude porte actuellement sur les fournisseurs qui proposent leurs services à l'échelle mondiale, en Europe et en Amérique latine, ainsi qu'aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, dans les pays nordiques, au Brésil et en Australie/Nouvelle-Zélande, d'autres marchés devant être ajoutés à l'avenir. Pour tout complément d'information sur les recherches ISG Provider Lens, veuillez consulter cette page Web.

La série de recherches complémentaires représentée par les rapports ISG Provider Lens Archetype offrent une première évaluation en son genre des fournisseurs du point de vue d'acheteurs spécifiques.

À partir de cette année, chaque étude ISG Provider Lens™ comprendra un résumé mondial pour aider les entreprises abonnées à mieux comprendre les capacités des fournisseurs sur tous les marchés géographiques couverts par cette étude. Tous les rapports ISG Provider Lens™ incluront désormais une fonctionnalité Contexte d'entreprise pour aider les cadres à identifier rapidement les informations clés liées à leurs rôles et responsabilités.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, y compris plus de 75 des 100 plus importantes entreprises du monde, ISG s'est engagé à aider les entreprises, les organisations du secteur public ainsi que les fournisseurs de services et technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à bénéficier d'une croissance plus rapide. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, comprenant les analyses du cloud, des données et de l'autonomisation ; les conseils en sourcing ; les services de gestion des risques et de la gouvernance ; les services d'opérateurs réseau ; la conception de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; la connaissance du marché, ainsi que la recherche et l'analyse des technologies. Fondé en 2006, et basé à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 300 professionnels aptes au numérique opérant dans plus de 20 pays ; une équipe mondiale connue pour sa réflexion innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie de la technologie et du secteur, ainsi que ses capacités de classe mondiale en termes de recherche et d'analyse basées sur les données de places de marché les plus complètes de l'industrie.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.isg-one.com .