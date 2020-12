LONDRES et MONTRÉAL, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), partenaire technologique de paiement des marques prospères, annonce l’amélioration de sa plateforme d’autorisation de paiement qui comprend dorénavant une solution intelligente et dynamique d’authentification forte du client. L’entreprise propose désormais plusieurs options de personnalisation pour garantir des flux de traitement des paiements conformes et optimisés.



Les marchands qui ne sont pas passés de 3D Secure 1 (3DS1) à 3D Secure 2 (3S2) doivent mettre en œuvre une solution conforme avant la date limite d’application de la directive sur les services de paiement 2 (PSD2) d’authentification forte du client, en vigueur à compter du 31 décembre 2020 pour les pays de l’Union européenne. Dans le cas contraire, ils risquent de devoir payer des amendes et de faire face à une baisse des taux d’acceptation. Pour les marchands qui n’ont pas encore mis en œuvre 3DS2, la transition peut sembler décourageante et lourde, la perspective de problèmes de traitement pouvant affecter les taux d’acceptation, ce qui constitue une préoccupation importante. Grâce à la solution de Nuvei, les marchands ont la garantie que les transactions de leurs clients demeureront sécurisées et optimisées, même en période de changements réglementaires.

Nuvei permet à tous ses clients, existants et nouveaux, de profiter d’une solution entièrement conforme et personnalisable. Les marchands peuvent désormais définir un ensemble de critères pour acheminer les transactions par le flux 3DS2 ou 3DS1, pour autant que ce dernier soit commercialement disponible. Les marchands peuvent également définir des règles pour éviter d’acheminer les transactions vers le système 3DS uniquement pour les clients fidèles ou de confiance.

« Notre approche d’authentification forte du client consiste à réduire au minimum le niveau de complexité pour les marchands et leurs clients afin d’offrir une expérience de paiement sans faille, a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. Notre objectif est d’optimiser les transactions et d’assurer les meilleurs taux de conversion possibles, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité. »

Nuvei propose plusieurs mécanismes pour maintenir les taux d’acceptation des marchands à un niveau élevé et éviter d’éventuelles retombées du passage au flux 3DS2. Le flux 3DS1 continuera d’être pris en charge dans le cadre de la solution afin d’éviter la baisse des taux d’acceptation. Les marchands peuvent automatiser un passage en cascade entre les flux 3DS2 et 3DS1, de sorte qu’en cas d’échec de l’authentification sur 3DS2, le client est invité à s’authentifier sur 3DS1. La solution est également totalement indépendante et permet d’effectuer l’authentification 3DS en utilisant les services d’authentification 3DS propriétaires de Nuvei, ou plusieurs autres services d’authentification, ceux-ci pouvant également être configurés en cascade. En définissant des règles de passage en cascade, les marchands peuvent se prémunir contre les temps d’arrêt dus à des problèmes techniques et contrer une baisse des taux d’authentification. Cette solution offre également aux clients une expérience utilisateur optimale du service 3DS, en prévenant l’abandon du panier et en favorisant un processus de paiement rapide.

Pour l’ensemble des marchands, nouveaux et existants, l’intégration s’effectue facilement par l’intermédiaire d’une page de paiement hébergée, d’une API ou de trousses SDK. Une fois l’intégration effectuée, un tableau de bord d’authentification forte du client et des rapports complets sont disponibles, y compris des analyses de haut niveau et des analyses transactionnelles approfondies. Afin de garantir le succès de l’adoption de sa solution, Nuvei offre gratuitement des services de consultation interne d’experts, d’optimisation du trafic et d’analyse des risques.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde, et prend en charge plus de 450 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant la plateforme d’autorisation de paiement améliorée de Nuvei et la conformité aux exigences d’authentification forte du client. L’information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux divulgués ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment ceux décrits sous la section « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément RFPV de Nuvei daté du 16 septembre 2020. L’information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction juge être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information étant donné que les résultats réels peuvent être différents de ce qui est énoncé dans l’information prospective. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Veuillez communiquer avec nous :

Relations avec les investisseurs

NuveiIR@icrinc.com

Relations publiques

Nuvei-PR@icrinc.com