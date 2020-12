Avec Atos, Météo-France disposera de plus d’un exaoctet de stockage en 2025 pour améliorer les modélisations numériques et projections climatiques

Paris, le 16 décembre 2020 – Atos a signé un contrat avec Météo-France afin de fournir au service météorologique national français un nouveau système de stockage de masse permettant de stocker et de gérer de vastes volumes de données. Ces données sont principalement produites par les modèles de prévisions météorologiques et les travaux de recherche sur le changement climatique de l’établissement.

Des extensions annuelles, sur une période de cinq ans, vont porter la capacité de stockage de ce système à 1,3 exaoctets (1 300 pétaoctets) en 2025, en lui permettant d’ingérer et de restituer respectivement jusqu’à 2 et 1,3 pétaoctets de données par jour. Météo‑France deviendra ainsi l'une des premières organisations au monde à disposer d'une quantité aussi considérable de données météorologiques et climatiques stockées sur un même système. Ce contrat confirme l’excellence et les fortes capacités d’Atos à fournir et gérer des systèmes de stockage de masse, puisqu’il s’agit du renouvellement de son précédent contrat, d’une durée de 7 ans, avec Météo-France.

« Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec Météo-France. Dans le cadre de ce nouveau contrat, nous allons fournir et gérer son système de stockage de données, en plus de sa solution de supercalcul, » déclare Agnès Boudot, SVP, Responsable des activités HPC & Quantum chez Atos. « Je suis très fière que Météo France renouvelle sa confiance envers l’expertise unique d’Atos en matière de solutions de stockage afin de gérer la croissance permanente des données jusqu’au niveau de l’exaoctet. »

Le nouveau système de stockage est basé sur la solution HPSS (High Performance Storage System) pour laquelle Atos a développé un environnement complet de contrôle et d’administration des performances de stockage, et assure le support et la maintenance tout au long du cycle de vie. Cette architecture combine des technologies de stockage disque et bande, en garantissant des temps d’accès performants pour les données les plus utilisées, tout en gardant accessibles (nearline) dans des robotiques de bandes, les données moins souvent accédées. Atos est un des rares experts capables de développer et d'installer ce type de solution au niveau mondial.

