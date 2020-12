VANCOUVER, British Columbia, Dec. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) („Nabis“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass der zuvor angekündigte Vorschlag des Unternehmens (in der jeweils gültigen Fassung, der „Vorschlag“) im Rahmen des kanadischen Bankruptcy and Insolvency Act (der „BIA“) von den Gläubigern der Gesellschaft (die „Gläubiger“), die bei der am 14. Dezember 2020 virtuell abgehaltenen Gläubigerversammlung anwesend waren (persönlich oder durch einen Bevollmächtigten) und in Übereinstimmung mit den durch den Vorschlag und die BIA festgelegten Abstimmungsverfahren abgestimmt haben, einstimmig genehmigt wurde.



Gemäß dem Vorschlag wird das Unternehmen eine Rekapitalisierung der ausstehenden unbesicherten 8,0-prozentigen Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 35 Mio. CDN und aller anderen Schulden des Unternehmens durchführen (die „Rekapitalisierung“). Weitere Einzelheiten zu den wesentlichen Bedingungen des Vorschlags sind in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. November 2020 und 10. Dezember 2020 enthalten. KSV Restructuring Inc. fungiert in Bezug auf den Vorschlag als Proposal Trustee (in dieser Eigenschaft, der „Proposal Trustee“). Ein Exemplar des Vorschlags ist auf der Website des Proposal Trustee unter www.ksvadvisory.com/insolvency-cases/case/nabis-holdings verfügbar.

Der Proposal Trustee beabsichtigt, eine Verfügung des Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) zu beantragen, die den Vorschlag in Übereinstimmung mit dem BIA bei einer für 10:00 Uhr (Ortszeit Toronto) am 21. Dezember 2020 angesetzten Anhörung genehmigt (die „Verfügung“). Die Umsetzung des Vorschlags steht unter dem Vorbehalt des Erhalts der Verfügung und der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte andere aufschiebende Bedingungen, die in dem Vorschlag aufgeführt sind.

Unter der Annahme, dass die Bedingungen des Vorschlags innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfüllt werden oder auf sie verzichtet wird, geht das Unternehmen davon aus, dass der Vorschlag am oder vor dem 31. Dezember 2020 umgesetzt wird.

Über Nabis Holdings Inc.

Nabis Holdings ist ein kanadisches Investmentunternehmen, das branchenübergreifend in hochwertige Vermögenswerte mit hohem Cash-Flow investiert, u. a. im Immobiliensektor und in allen Sparten des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektors. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nabisholdings.com/ .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen bezüglich des Zeitplans und der Auswirkungen der Rekapitalisierung. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen. Diese Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, einschließlich jener, dass das Unternehmen die Verfügung erhält und dass jede der Parteien des Vorschlags alle aufschiebenden Bedingungen für die Rekapitalisierung erfüllt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich des Risikos, dass die Verfügung nicht erwirkt werden kann, sowie des Risikos, dass nicht alle aufschiebenden Bedingungen für die Rekapitalisierung erfüllt oder aufgehoben werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen, legt das Unternehmen in Dokumenten offen, die es regelmäßig bei der Canadian Securities Exchange, der British Columbia Securities Commission, der Ontario Securities Commission und der Alberta Securities Commission einreicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

