December 16, 2020 06:28 ET

Sbanken ASA avholdt en ekstraordinær generalforsamling den 16. desember 2020. Alle forslagene på agendaen ble vedtatt, inklusiv forslag for tildeling av fullmakt til Styret for å beslutte utdeling for regnskapsåret 2019.

Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

