Prêt à prendre en charge les appareils 5G les plus récents, le réseau 5G de Rogers s’étend à cinq autres communautés de la province, notamment celles de Laval et de Sherbrooke



Le premier et le plus grand réseau 5G du Canada rejoindra 160 communautés au pays cette année1

Rogers annonce également le déploiement du premier réseau central autonome 5G au Canada

MONTRÉAL, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle élargit son service 5G sur le réseau de confiance le plus fiable au pays afin qu’il s’étende maintenant aux résidants et entreprises de cinq autres communautés au Québec2. Qu’il s’agisse de petites villes ou de centres métropolitains, le réseau 5G de Rogers dessert maintenant ces 11 communautés de la province3 :

Boisbriand (Québec)

Candiac (Québec)

Gatineau (Québec)

Joliette (Québec)

Laval (Québec)

Montréal (Québec) Québec (Québec)

Saint-Eustache (Québec)

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Sherbrooke (Québec)

Trois-Rivières (Québec)

Consultez notre carte de couverture complète du réseau 5G ici.



Le réseau 5G de Rogers, propulsé exclusivement par Ericsson, servira un total de 160 villes et municipalités au pays d’ici la fin de cette semaine, offrant 10 fois plus de couverture au Canada que tout autre fournisseur. Dans ces municipalités, les abonnés à un forfait Infini de Rogers ou à un forfait Partage de données illimitées de Rogers service Affaires qui possèdent un appareil compatible avec la 5G auront désormais accès à cette technologie sans-fil de nouvelle génération. Plus de 2,2 millions de Canadiens sont abonnés à des forfaits Données illimitées Infini de Rogers compatibles avec la 5G.

« Nous sommes fiers d’offrir la 5G à cinq autres villes et municipalités du Québec, » a déclaré Édith Cloutier, présidente, Rogers Communications, Québec. « Cette technologie de prochaine génération est un investissement essentiel qui reliera nos collectivités et stimulera la productivité, l’innovation et l’économie de notre province. La technologie 5G permettra la numérisation d’industries entières et assurera la prospérité future de notre province et de notre pays. »

Aujourd’hui, Rogers a également annoncé le lancement du premier réseau central autonome 5G au Canada, propulsé par Ericsson, à Montréal, à Ottawa, à Toronto et à Vancouver, marquant ainsi la prochaine étape importante de l’évolution de son réseau 5G. Apprenez-en plus sur cette annonce ici.

La 5G devrait offrir de nouvelles capacités nettement plus avancées que celles des générations précédentes de technologie sans-fil. Elle transformera les entreprises et les industries en offrant une vitesse et une capacité accrues, une utilisation plus efficace du spectre et une latence moindre. La 5G prendra également en charge une augmentation massive du nombre d’appareils connectés qui nécessitent un accès instantané à des applications comme la prévention des tremblements de terre au moyen de l’AI et l’apprentissage machine, la manipulation autonome et les applications de ville intelligente comme la prévention des collisions.

En plus d’offrir aux Canadiens les technologies les plus récentes, les investissements de l’industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l’économie du pays à hauteur d’environ 40 milliards de dollars ainsi qu’à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d’ici 20264. En plus des avantages économiques, les technologies 5G offriront également des avantages sociaux. Par exemple, les technologies 5G permettront la réduction des émissions de carbone de la plupart des marchés verticaux de l’industrie. En fait, les technologies mobiles ont le potentiel d’atteindre 23 % de l’objectif canadien de réduction des émissions de 2030 d’ici 20255.



Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. Selon un récent rapport publié en 2020 par Ookla Speedtest, le réseau sans-fil de Rogers offre les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil nationaux au pays.

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise au Québec a atteint plus de 2,7 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 11 000 emplois à temps plein générés et soutenus.

