Prêt à prendre en charge les appareils 5G les plus récents, le réseau 5G de Rogers s’étend à neuf autres communautés de la province, notamment Belleville, Bracebridge et Chatham

Le premier et le plus grand réseau 5G du Canada rejoindra 160 communautés au pays cette année¹

Rogers annonce également le déploiement du premier réseau central autonome 5G au Canada

TORONTO, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle élargit son service 5G sur le réseau de confiance le plus fiable au pays afin de s’étendre aux résidants et entreprises de neuf autres communautés à l’échelle de l’Ontario². Qu’il s’agisse de petites villes ou de centres métropolitains, le plus grand réseau 5G de l’Ontario sert maintenant ces 47 communautés de la province³ :

Ajax, ON

Arnprior, ON

Aurora, ON

Barrie, ON

Belleville, ON

Bracebridge, ON

Bradford West Gwillimbury, ON

Brampton, ON

Brighton, ON

Brock, ON

Burlington, ON

Caledon, ON

Cambridge, ON

Chatham, ON

Cornwall, ON

Georgina, ON Grimsby, ON

Halton Hills, ON

Hamilton, ON

Innisfil, ON

King, ON

Kitchener, ON

Lincoln, ON

London, ON

Markham, ON

Milton, ON

Mississauga, ON

Muskoka Lakes, ON

New Tecumseth, ON

Newmarket, ON

Niagara-on-the-Lake, ON

Oakville, ON Ottawa, ON

Orillia, ON

Oshawa, ON

Owen Sound, ON

Pickering, ON

Richmond Hill, ON

St. Thomas, ON

Thorold, ON

Toronto, ON

Uxbridge, ON

Vaughan, ON

Waterloo, ON

Whitby, ON

Whitchurch-Stouffville, ON

Woodstock, ON

Consultez notre carte de couverture complète du réseau 5G ici.



Le réseau 5G de Rogers, propulsé exclusivement par Ericsson, desservira un total de 160 villes et municipalités au pays d’ici la fin de cette semaine, offrant 10x plus de couverture que tout autre fournisseur. Dans ces municipalités, les abonnés à un forfait Infini de Rogers ou à un forfait Partage de données illimitées de Rogers service Affaires qui possèdent un appareil compatible avec la 5G auront désormais accès à cette technologie sans-fil de nouvelle génération. Plus de 2,2 millions de Canadiens sont abonnés à des forfaits de données illimitées Infini de Rogers compatibles avec la 5G.

« La transformation technologique qu’opérera la 5G changera la façon dont les Canadiens se connectent au monde qui les entoure, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. Les réseaux 5G seront essentiels aux entrepreneurs et aux chercheurs canadiens qui ont comme mission de développer des applications de calibre mondial qui stimuleront la productivité et l’innovation en Ontario et partout au pays. Cette technologie de nouvelle génération fournira la plateforme et les capacités numériques dont nos industries ont besoin pour continuer de croître et favoriser durablement la prospérité du Canada. »

Aujourd’hui, Rogers a également annoncé le premier réseau central autonome 5G au Canada, propulsé par Ericsson, à Montréal, à Ottawa, à Toronto et à Vancouver, marquant ainsi la prochaine étape importante de l’évolution de son réseau 5G. Apprenez-en plus sur cette annonce ici.

La 5G devrait offrir de nouvelles capacités nettement plus avancées que celles des générations précédentes de technologie sans-fil. Elle transformera les entreprises et les industries en offrant une vitesse et une capacité accrues, une utilisation plus efficace du spectre et une latence moindre. La 5G prendra également en charge une augmentation massive du nombre d’appareils connectés qui nécessitent un accès quasi instantané à des applications comme la prévention des tremblements de terre au moyen de l’IA et l’apprentissage machine, l’exploitation minière autonome et les applications de ville intelligente comme la prévention des collisions.

« Cet investissement constitue un grand pas en avant dans les efforts visant à connecter les gens et les entreprises des communautés mal desservies de l’Ontario, a souligné l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de l’Ontario. Le gouvernement constate avec joie la volonté du secteur privé d’éliminer le fossé numérique. L’expansion que réalise Rogers est précisément le genre d’investissement qui permettra d’atteindre cet objectif. »

« Je suis heureux de voir Rogers effectuer cet important investissement dans notre communauté et franchir une étape majeure en matière de technologie de télécommunications, a ajouté Graydon Smith, maire de Bracebridge. La 5G aidera Bracebridge à poursuivre sa croissance, puisqu’elle permettra à nos citoyens et à nos entreprises d’être connectés au reste du monde à une vitesse presque instantanée. »

En plus d’offrir aux Canadiens les technologies les plus récentes, les investissements de l’industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l’économie du pays à hauteur d’environ 40 milliards de dollars ainsi qu’à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d’ici 20264.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé au Canada par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang dans l’Ouest et en Ontario pour la qualité de son réseau sans-fil. Selon un récent rapport publié en 2020 par Ookla Speedtest, le réseau sans-fil de Rogers offre les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil nationaux au pays.

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise en Ontario en 2019 a atteint 14,9 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 45 600 emplois à temps plein générés et soutenus.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

