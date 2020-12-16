美国加利福尼亚州红木城和中国武汉, Dec. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凯瑞康宁今天宣布，任命Michael M. Morrissey博士为公司董事会独立董事。作为一名科学家和高效研发组织的领导者，以及一家综合性且备受推崇的生物制药公司的首席执行官，Morrissey博士将给凯瑞康宁带来更加丰富的专业知识和经验。



凯瑞康宁总裁兼首席执行官Leonard Blum表示：“我们非常欢迎Michael加入凯瑞康宁董事会。作为致力于为亟需接受治疗的中枢神经系统疾病患者寻找创新药疗法的生物制药公司，我们已确定多个非常具有潜力的药物研发方向。Morrissey 博士作为一名经验丰富的研发专家和公司的掌门人，他的视角和观点将对我们而言显得非常宝贵。”

Morrissey博士表示：“在这个阶段加入凯瑞康宁，能参与其未来的成长发展过程，我感到非常兴奋。凯瑞康宁已经组建了一个拥有丰富经验且精力充沛的团队，致力于为治疗睡眠障碍、严重抑郁症、慢性疼痛等一直持续给全球患者、医疗保健系统提出巨大挑战的疾病提供真正的原研药物。该公司在全球范围内的资源及运营模式展示了其可能带来重要的科学和医学进步且具有吸引力的机遇。”

自2010年7月以来，Morrissey博士在纳斯达克上市公司Exelixis，Inc. 担任董事、总裁兼首席执行官。任职期间，Exelixis公司旗舰药物CABOMETYX®（CABOZANTINIb）已经发展成为全球治疗多种癌症的专属药物。在此之前，Morrissey博士在该公司担任过研发总裁等一系列重要的职位。1991年到2000年，Morrissey博士在Berlex Biosciences担任研发副总裁等职位。在其职业生涯早期，Morrissey博士在CIBA Geigy公司担任药物化学方面的高级科学家和项目组组长。Morrissey博士在药物化学和药物研发领域已经发表了多篇文章，也是70项美国授权专利和25项美国专利申请的发明人。Michael Morrissey拥有威斯康星大学化学学士学位和哈佛大学化学博士学位。

关于凯瑞康宁

凯瑞康宁(XWPharma，曾用名XW Laboratories)是一家专注于研究和开发治疗中枢神经系统疾病的药物研发公司。凯瑞康宁发挥其独特的药物研发平台优势开发具有差异性的同类一流首创新药，以满足中枢神经系统疾病患者的需求。XW10172是一个在临床开发阶段的每日一次的长效GABA B 受体激动剂，其主要功能是调节病人睡眠时间周期，从而达到治疗嗜睡症和包括帕金森病等神经退行性疾病引起的睡眠障碍。XW10508是基于谷氨酸NMDA受体拮抗和AMPA受体激活双向促动作用并具有潜在滥用威慑性能的每日一次口服临床候选化合物，将被用于治疗重度抑郁症和慢性疼痛。

投资联系人

向维林

资深总监，公司发展策略与运营

william.xiang@xwpharma.com

+886 9 6664 7577

Josh Rappaport

Stern IR

josh.rappaport@sternir.com

+1 212 698 8678

媒体联系人

Sylvia Wheeler

Wheelhouse LSA

swheeler@wheelhouselsa.com