美國加利福尼亞州紅木城和中國武漢, Dec. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凱瑞康寧今天宣佈，任命Michael M. Morrissey博士為公司董事會獨立董事。Morrissey博士作為一名科學家和高效研發組織的領導者，以及一家全面整合且備受推崇的生物製藥公司的首席執行長，將給凱瑞康寧帶來更加豐富的專業知識和經驗。



凱瑞康寧總裁兼總經理Leonard Blum表示：“我們非常歡迎Michael加入凱瑞康寧董事會。我們致力於為極需接受治療的中樞神經系統疾病患者尋找創新藥療法的生物製藥公司，我們已確定多個非常具有潛力的藥物研發方向。Morrissey 博士為一名經驗豐富的研發專家和公司的領導者，他的經驗和觀點對我們而言顯得非常寶貴。”

Morrissey博士表示：“在這個階段加入凱瑞康寧，能參與其未來的成長發展過程，我感到非常興奮。凱瑞康寧已經建立了一個擁有豐富經驗且精力充沛的團隊，致力於為治療睡眠障礙、嚴重憂鬱症、慢性疼痛等一直持續給全球患者、醫療保健系統提出巨大挑戰的疾病提供真正的治療藥物。該公司在全球範圍內的資源及營運模式展示了其可能帶來重要的科學和醫學進步且具有吸引力的機遇。”

自2010年7月以來，Morrissey博士在那斯達克上市公司Exelixis，Inc. 擔任董事、總裁兼首席執行長。任職期間，Exelixis公司旗艦藥物CABOMETYX®（CABOZANTINIb）已經發展成為全球治療多種癌症的專屬藥物。在此之前，Morrissey博士在該公司擔任過研發總裁等一系列重要的職位。1991年到2000年，Morrissey博士在Berlex Biosciences擔任研發副總裁等職位。在其職業生涯早期，Morrissey博士在CIBA Geigy公司擔任藥物化學方面的資深科學家和專案組組長。Morrissey博士在藥物化學和藥物研發領域已經發表了多篇文章，也是70項美國授權專利和25項美國專利申請的發明人。Michael Morrissey擁有威斯康辛大學化學學士及哈佛大學化學博士學位。

關於凱瑞康寧

凱瑞康寧(XWPharma，原名XW Laboratories)是一家專注於研究和開發治療中樞神經系統疾病的藥物研發公司。凱瑞康寧發揮其獨特的藥物研發平臺優勢開發具有差異性創新藥物，以滿足中樞神經系統疾病患者的需求。XW10172是一個在臨床階段開發的每日一次的長效GABA B 受體激動劑，其主要功能是調節病人睡眠時間周期，從而達到治療嗜睡症和包括帕金森氏症等神經退化性疾病所引起的睡眠障礙。XW10508是基於谷氨酸NMDA受體拮抗和AMPA受體活化雙向促動作用，並具有潛在濫用威懾性能的每日一次口服臨床候選藥物，將被用於治療重度憂鬱症和慢性疼痛。

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